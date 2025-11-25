陳智菡稱白有太陽不勉強蔣萬安 戴錫欽笑：若認為能撐起選戰那樂觀其成

記者陳思妤／台北報導

國民黨台北市黨部主委戴錫欽曾表態，台北市長蔣萬安在2026選戰可以為民眾黨議員參選人站台。不過，民眾黨立法院黨團主任陳智菡稱，民眾黨有自己的太陽，不會勉強蔣萬安。對此，戴錫欽今（25）日表示，如果民眾黨認為自己的太陽足以撐起自己選戰，「我們當然也樂觀其成」。

戴錫欽今天接受媒體聯訪，被問到，怎麼看陳智菡說不需要勉強蔣萬安站台，民眾黨有自己的太陽？戴錫欽露出笑容說，充分尊重，如果民眾黨願意支持蔣萬安連任，國民黨會非常感謝。

戴錫欽指出，但如果民眾黨認為自己有一個太陽、兩個太陽，或民眾黨相關領導階層的政治人物「就足以撐起他們的選戰，我們當然也樂觀其成」。他強調，釋出藍白合作善意，在這樣的框架下彼此互相尊重、各自努力。

戴錫欽也證實，昨天開始有陸續跟有意角逐議員的新人碰面，聽聽對方的想法，以及分享未來國民黨提名的可能時程跟做法，但一切要等黨中央核定提名辦法才能正式對外公告。

