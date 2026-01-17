陳智菡聲援林宸佑 沈伯洋：統戰、見縫插針才是共產黨對台重點

民進黨立委沈伯洋稱，國家安全不只有國家機密。(資料畫面)

中天新聞台主播林宸佑涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡聲援稱「新聞記者手上能掌握什麼國家機密？」民進黨立委沈伯洋則表示，國家安全不是只有國家機密，統戰、見縫插針才是共產黨對台重點。

中天電視台主播林宸佑今（17日）涉嫌違反《國安法》，遭到橋頭地檢署檢察官搜索住處，並被橋頭地方法院法官裁定羈押禁見。民眾黨立院黨團主任陳智菡在臉書發文質疑「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要如何違反《國安法》？」

民進黨立委沈伯洋則表示，前幾年有個在地協力者在中國做生意，接觸台灣退休人員，並聲稱需用現金換取資料，最終沒有成功，「至於是什麼資料呢？他說要外交部的『八卦』就好，這些東西就可以成為共產黨對台灣政治鬥爭的籌碼」。

沈伯洋指出，有些人深信他是中央情報局（CIA）人員、深信他追殺中配，同時擁有美國房產，並在中國做生意，而他卻看見有人在「帶風向」，「國家安全又不是只有國家機密，統戰、見縫插針、才是共產黨對台重點」。沈伯洋怒批，某些政治人物只會「顛倒是非」，言必稱司法迫害，「真的是台灣民主無法深化的元兇」。





