陳智菡聲援林宸佑：馬德掌握的不就是賴品妤假摔？

傳出昨(16)日高雄橋頭地檢署，北上搜索中天電視台，並將中天記者兼主播林宸佑帶回偵訊。 圖：取自林宸佑臉書

[Newtalk新聞] 中天主播林宸佑（綽號馬德）遭橋頭地檢署指揮高雄市調處北上抓人，並聲請高雄地院羈押禁見獲准。也是記者出身的民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今(17)日下午聲援，一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？「馬德掌握的不就是賴品妤假摔？」

所謂的賴品妤與林宸佑衝突，發生在2023年8月，記者林宸佑在採訪現場追問賴品妤關於其父賴勁麟的綠能公司爭議，過程中賴品妤疑似因推擠絆倒。賴品妤隨後在臉書指控林宸佑「惡意推人」並製造假新聞；林宸佑則反擊稱是賴品妤「自摔」並對其提起誹謗訴訟。最後，台北地檢署調查後認為，當時現場確實擁擠且處於混亂採訪狀態，賴品妤的評論並非無端造謠，因此以罪嫌不足為由，判定賴品妤不起訴。

