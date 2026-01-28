陳智菡驚呼海馬士買82套「數字驚人」 網抓包民眾黨版自打臉

陳智菡曾稱購買82套海馬士「數字驚人」，不料民眾黨提案恰好是82套。（資料畫面）

民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美歸國，同行的黨團主任陳智菡陳智菡返台後受訪時，痛批政府編列1.25兆軍購案「荒謬」，甚至點名清單中的海馬士多管火箭飛彈系統竟然要買到82套，直呼「這是一個非常驚人的數字」。然而，隨後黃國昌提出的民眾黨版軍購特別條例草案，海馬士的採購數量竟然也是「82套」。

臉書粉專「夜柯魔悍將」發文指出，陳智菡本月14日接受專訪時，對政府採購82套海馬士火箭系統表現得極其震驚與不解。然而諷刺的是，黃國昌26日召開記者會，提出總額上限4,000億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案中，清單第2項明確寫著「海馬士多管火箭飛彈系統82套」，預算上限為1,276億元，採購規模與數量竟與其口中「驚人的數字」完全一致。

廣告 廣告

民眾黨提案購買82套海馬士。（民眾黨提供）

這場「自家人打臉」的戲碼迅速引發社群熱議，網友紛紛狠酸陳智菡：「海馬士、愛馬仕傻傻分不清？」、「專業能力堪慮，竟然連自家主席的版本都沒對過」、「這就是所謂的軍事奇才嗎？」更有網友質疑，民眾黨提出的版本數量與行政院版一模一樣，根本是「複製貼上」。

另外，民眾黨強調自家版本清楚列舉項目，民進黨立委沈伯洋反擊，政院版通常以「精準火炮」等大項目作為編列方向，以便在採購時選擇最新、最優質的型號，民眾黨版看似寫的「精細」，其實是將國防彈性「寫死」在條例中，未來若有更好的武器選擇或型號更迭，國軍將受限於法條而無法購買，「這會讓軍購完全失去彈性」。





更多《鏡新聞》報導

正式回歸！民眾黨發布新人事令 柯文哲出任國家治理學院院長

柯文哲7千萬交保「貼身美女」身分曝 陳智菡驚嘆「她怎麼敢」

沈伯洋譏白營上演「維基百科軍購」 批黃國昌數據寫死恐毀台國防