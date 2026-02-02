陳智菡：李貞秀已赴中申請放棄國籍

內政部2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送抵民眾黨新任李貞秀國會辦公室，並函請李貞秀提供已辦理喪失的證明影本給內政部，民眾黨團主任陳智菡證實，李貞秀「已有到中國申請放棄國籍」，但如同先前陸委會主委邱垂正所言，至今有類似狀況者「沒人可完全放棄中國國籍」。

李貞秀已收到中選會的當選證書，3日將正式宣誓就職，但內政部仍不斷以《國籍法》第20條要求李放棄中國國籍，陳智菡昨表示，李貞秀其實已按照台灣規範到中國申請放棄國籍，但正如邱垂正所言，「在現階段兩岸架構下，沒人可以做到這件事情。」

陳智菡指出，李貞秀來台超過30年、有5個孩子，拿到中華民國身分證逾10年，並取得參政權，2024年獲提名為民眾黨不分區立委，中選會已於昨日頒發當選證書，「若中選會認定李貞秀具有可參政的資格，為何內政部說沒有？」

至於李貞秀是否是到中國網站下載、填寫放棄國籍文件？陳智菡昨說，李貞秀今日宣誓時，就可向外界報告是透過何種方式。

內政部回應，已於1月30日函請李貞秀確實依《國籍法》第20條規定辦理相關程序，因陳智菡對外說李貞秀已申請放棄國籍，內政部基於《國籍法》主管機關，昨再函請李貞秀提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本，以作為處理國籍案件參考。

此外，有官員放話，內政部若認定李貞秀就職無效，行政院長卓榮泰等官員可不必回答其質詢。藍委王鴻薇昨痛批，中選會已清楚說明，只要依法完成程序，李貞秀即可就任立委，並在1年內補齊相關證明，官員若拒絕備詢是違法行為，行政院沒有任何《憲法》依據可選擇不回答。