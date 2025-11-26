陳曉《大生意人》開局遭流放冰天雪地！西洋鐵甲船入港 揭晚清商戰亂局｜歷史背景、集數、 播出平台一次看
【文／孔渠】陳曉主演的《大生意人》終於開播！這部改編自趙之羽的同名小說，講述晚清時期一位被流放的讀書人，如何在九死一生中改變命運，成為名商巨賈。以下整理出這段時期最重要的歷史背景，包括流放制度、商幫興衰、政策脈絡與近代工業衝擊，一次看懂古平原（陳曉 飾）所站在的狂瀾之巔。
🍿《大生意人》線上看推薦：
主演：陳曉、孫千
播出日期：11月25日
播出平台：愛奇藝、MyVideo、愛爾達ELTA TV、LINE TV
集數：共40集
更新時間：VIP會員19:30更新4集，非會員21:30更新2集。
1.寧古塔：九死一生的惡寒之地
最近陸劇流行「最慘開局」，陳曉飾演的「古平原」也不例外。清朝的流放地多半在東北，而「寧古塔」更是其中最高等級的刑罰，僅次於死刑。寧古塔位在今日黑龍江與牡丹江一帶，極寒、荒涼，地名來自滿語「每六個」之意，並不是一座塔，而是一整片軍屯、罪人營與荒地組成的地域。這裡常年零下三、四十度，對來自江南或中原的讀書人而言，僅僅是環境就足以奪命。不僅如此，被發配至此的人會被編入披甲人的奴役體系，從事最粗重的伐木、築防、挖地等勞役，甚至遭受羞辱、饑寒、疾病折磨而死，可說是九死一生。
2. 晚清政商局勢：內外交迫
劇中所處的晚清正是局勢巨變的時代，從鴉片戰爭起，清政府連年戰敗賠款、鎮壓太平天國、捻亂等，維持龐大軍費，財政已然枯竭。為填補虧空，朝廷公開賣官鬻爵，「捐納制度」成為常態，商人紛紛以巨額財富換取官職庇護，形成了官僚與富商的深度綁定，也為後來的「紅頂商人」奠下基礎。最著名者如胡雪巖、盛宣懷，他們同時是官與商，以政治資訊操盤市場、以財力鞏固權勢。
與此同時，洋人以不平等條約為武器，要求清廷開放通商口岸、降低關稅，甚至奪取海關與稅權控制權。洋商藉低關稅、領事裁判權等特權在中國市場予取予求，倒逼本土商人轉型或被淘汰。更可怕的是洋行建立銀行、開築鐵路、開採礦山，從經濟命脈著手全面滲透中國。
所以古平原不只是要在商行之間鬥爭，更是政治、軍事、外交、資本交織的生死搏鬥。必須同時對抗官府積弱、洋人壓境、本土商幫鬥爭等多重壓力，想必會相當精彩。
3. 晉商：以票號掌控金融命脈
除了晚清內憂外患的局勢，劇中也會帶到當時各據一方的四大商幫，其中晉商是晚清時期影響力最大的商幫。他們以「票號」（中國最早的金融機構）立基，匯兌服務讓銀兩不必遠途押運，即可跨省存取，大幅提升商業效率，也讓他們掌控了清廷的官銀流通。晉商的管理嚴格到近乎軍事化，從學徒制、分號制度到家族管理皆有明確規矩，「誠信」是第一原則。劇中若涉及融資、匯兌、買賣大宗貨物等商戰，晉商必定是關鍵勢力。
4. 徽商：鹽茶之王
徽商也是歷史相當悠久的一股勢力，雄踞中國商業史三百年，以「鹽、茶、木、典當」四大產業聞名天下，尤其「兩淮鹽運」掌控著國家鹽稅命脈，是清廷重要財源。他們「賈而好儒」，商業上精明強悍，文化上講究宗族與文風，常資助書院、修族譜，甚至有「富甲一方，教子必讀書」的傳統。然而太平天國戰爭重創江南，徽商大本營首當其衝。戰亂摧毀鹽場、茶園、商號；朝廷為改革財政，推行「票鹽法」也讓徽商大受影響，但仍是不容忽視的商賈巨獸。
5. 浙商：最懂西方的新興勢力
浙商，尤其是以「寧波幫」為核心者，是最早成功適應近代化衝擊的中國商人。他們在晚清商業史中的地位極為特殊，既是洋行倚重的「買辦階級」主力，又是最早完成從買辦轉型為民族資本家的群體。由於長期與外國商行合作，他們熟悉國際貿易規則、現代會計制度與銀行金融運作，遠遠走在其他商幫之前。正因掌握了上海租界開放後的第一手資訊，他們率先投資新式輪船、銀行、紡織廠、礦業公司等新興工業，成功由代理人躍升為主導者。從晚清到民國，寧波幫幾乎壟斷上海的金融與航運命脈，也培養出多個延續至今仍具有影響力的企業世家。
6. 京商：天子腳下的御用商戶
京商的特色並非冒險或開疆拓土，而是深耕於「天子腳下」的宮廷買賣與權貴生意。他們的強項是在皇權頂端的供應鏈中站穩腳步。代表性老字號包括同仁堂藥鋪、內務府御用供應商、布莊瑞蚨祥等，皆以精緻工藝、穩健品質與對宮廷需求的敏銳掌握而聞名。京商熟諳官場禮儀，擅長經營關係網絡，在權力核心周旋得遊刃有餘。然而也正因如此，他們在近代化浪潮下反而顯得轉型動能不足。但即便如此，他們仍是與滿清皇室交情最深的商戶群體，握有宮廷與貴族的龐大採購需求，影響力依舊不容小覷，絕非一般地方商幫可以輕視的存在。
7. 鐵甲船：晚清商戰分水嶺
預告片中出現的「鐵甲商船」並非虛構，而是晚清商業與工業文明真正的交會點。早期的中國海運靠木製帆船，但在鴉片戰爭後，蒸汽動力的鐵殼輪船大舉入侵中國航線，速度快、載重大、還能武裝護航，立刻形成降維打擊。洋人壟斷航運，甚至控制海關、稅務，使傳統商幫毫無競爭力。為對抗外資壟斷，李鴻章成立「輪船招商局」，成為中國近代民族企業的起點；而民間資本也開始嘗試購買、建造自己的輪船，象徵民族工業的艱難萌芽。劇中的鐵甲商船很可能代表古平原從傳統商人，跨入「近代實業家」的關鍵時刻。
晚清，是中國傳統商業秩序瓦解、現代資本力量崛起的斷裂時代。《大生意人》所描繪的，正是商人如何在國運衰頹、洋務興起、政商糾纏的夾縫中求生的縮影。理解這段歷史，也讓我們更能看見那個時代「做大生意」的勇氣與代價。
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 20 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 17 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 19 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 23 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 15 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 20 小時前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 1 天前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 1 天前