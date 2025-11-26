陳曉《大生意人》開局遭流放冰天雪地！西洋鐵甲船入港 揭晚清商戰亂局｜歷史背景、集數、 播出平台一次看

《大生意人》熱播中。圖／愛奇藝

【文／孔渠】陳曉主演的《大生意人》終於開播！這部改編自趙之羽的同名小說，講述晚清時期一位被流放的讀書人，如何在九死一生中改變命運，成為名商巨賈。以下整理出這段時期最重要的歷史背景，包括流放制度、商幫興衰、政策脈絡與近代工業衝擊，一次看懂古平原（陳曉 飾）所站在的狂瀾之巔。

主演：陳曉、孫千

播出日期：11月25日

播出平台：愛奇藝、MyVideo、愛爾達ELTA TV、LINE TV

集數：共40集

更新時間：VIP會員19:30更新4集，非會員21:30更新2集。

1.寧古塔：九死一生的惡寒之地

最近陸劇流行「最慘開局」，陳曉飾演的「古平原」也不例外。清朝的流放地多半在東北，而「寧古塔」更是其中最高等級的刑罰，僅次於死刑。寧古塔位在今日黑龍江與牡丹江一帶，極寒、荒涼，地名來自滿語「每六個」之意，並不是一座塔，而是一整片軍屯、罪人營與荒地組成的地域。這裡常年零下三、四十度，對來自江南或中原的讀書人而言，僅僅是環境就足以奪命。不僅如此，被發配至此的人會被編入披甲人的奴役體系，從事最粗重的伐木、築防、挖地等勞役，甚至遭受羞辱、饑寒、疾病折磨而死，可說是九死一生。

古平原（陳曉 飾）是一位流放寧古塔的讀書人。圖／愛奇藝

2. 晚清政商局勢：內外交迫

劇中所處的晚清正是局勢巨變的時代，從鴉片戰爭起，清政府連年戰敗賠款、鎮壓太平天國、捻亂等，維持龐大軍費，財政已然枯竭。為填補虧空，朝廷公開賣官鬻爵，「捐納制度」成為常態，商人紛紛以巨額財富換取官職庇護，形成了官僚與富商的深度綁定，也為後來的「紅頂商人」奠下基礎。最著名者如胡雪巖、盛宣懷，他們同時是官與商，以政治資訊操盤市場、以財力鞏固權勢。

與此同時，洋人以不平等條約為武器，要求清廷開放通商口岸、降低關稅，甚至奪取海關與稅權控制權。洋商藉低關稅、領事裁判權等特權在中國市場予取予求，倒逼本土商人轉型或被淘汰。更可怕的是洋行建立銀行、開築鐵路、開採礦山，從經濟命脈著手全面滲透中國。

所以古平原不只是要在商行之間鬥爭，更是政治、軍事、外交、資本交織的生死搏鬥。必須同時對抗官府積弱、洋人壓境、本土商幫鬥爭等多重壓力，想必會相當精彩。

3. 晉商：以票號掌控金融命脈

除了晚清內憂外患的局勢，劇中也會帶到當時各據一方的四大商幫，其中晉商是晚清時期影響力最大的商幫。他們以「票號」（中國最早的金融機構）立基，匯兌服務讓銀兩不必遠途押運，即可跨省存取，大幅提升商業效率，也讓他們掌控了清廷的官銀流通。晉商的管理嚴格到近乎軍事化，從學徒制、分號制度到家族管理皆有明確規矩，「誠信」是第一原則。劇中若涉及融資、匯兌、買賣大宗貨物等商戰，晉商必定是關鍵勢力。

4. 徽商：鹽茶之王

徽商也是歷史相當悠久的一股勢力，雄踞中國商業史三百年，以「鹽、茶、木、典當」四大產業聞名天下，尤其「兩淮鹽運」掌控著國家鹽稅命脈，是清廷重要財源。他們「賈而好儒」，商業上精明強悍，文化上講究宗族與文風，常資助書院、修族譜，甚至有「富甲一方，教子必讀書」的傳統。然而太平天國戰爭重創江南，徽商大本營首當其衝。戰亂摧毀鹽場、茶園、商號；朝廷為改革財政，推行「票鹽法」也讓徽商大受影響，但仍是不容忽視的商賈巨獸。

徽商有鹽、茶、木、典當四大產業。圖／愛奇藝

5. 浙商：最懂西方的新興勢力

浙商是最早接受西方觀念的新興勢力。圖／愛奇藝

浙商，尤其是以「寧波幫」為核心者，是最早成功適應近代化衝擊的中國商人。他們在晚清商業史中的地位極為特殊，既是洋行倚重的「買辦階級」主力，又是最早完成從買辦轉型為民族資本家的群體。由於長期與外國商行合作，他們熟悉國際貿易規則、現代會計制度與銀行金融運作，遠遠走在其他商幫之前。正因掌握了上海租界開放後的第一手資訊，他們率先投資新式輪船、銀行、紡織廠、礦業公司等新興工業，成功由代理人躍升為主導者。從晚清到民國，寧波幫幾乎壟斷上海的金融與航運命脈，也培養出多個延續至今仍具有影響力的企業世家。

6. 京商：天子腳下的御用商戶

京商的特色並非冒險或開疆拓土，而是深耕於「天子腳下」的宮廷買賣與權貴生意。他們的強項是在皇權頂端的供應鏈中站穩腳步。代表性老字號包括同仁堂藥鋪、內務府御用供應商、布莊瑞蚨祥等，皆以精緻工藝、穩健品質與對宮廷需求的敏銳掌握而聞名。京商熟諳官場禮儀，擅長經營關係網絡，在權力核心周旋得遊刃有餘。然而也正因如此，他們在近代化浪潮下反而顯得轉型動能不足。但即便如此，他們仍是與滿清皇室交情最深的商戶群體，握有宮廷與貴族的龐大採購需求，影響力依舊不容小覷，絕非一般地方商幫可以輕視的存在。

7. 鐵甲船：晚清商戰分水嶺

預告片中出現的「鐵甲商船」並非虛構，而是晚清商業與工業文明真正的交會點。早期的中國海運靠木製帆船，但在鴉片戰爭後，蒸汽動力的鐵殼輪船大舉入侵中國航線，速度快、載重大、還能武裝護航，立刻形成降維打擊。洋人壟斷航運，甚至控制海關、稅務，使傳統商幫毫無競爭力。為對抗外資壟斷，李鴻章成立「輪船招商局」，成為中國近代民族企業的起點；而民間資本也開始嘗試購買、建造自己的輪船，象徵民族工業的艱難萌芽。劇中的鐵甲商船很可能代表古平原從傳統商人，跨入「近代實業家」的關鍵時刻。

鐵甲船為巨變的時代打開新格局。圖／愛奇藝

晚清，是中國傳統商業秩序瓦解、現代資本力量崛起的斷裂時代。《大生意人》所描繪的，正是商人如何在國運衰頹、洋務興起、政商糾纏的夾縫中求生的縮影。理解這段歷史，也讓我們更能看見那個時代「做大生意」的勇氣與代價。