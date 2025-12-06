陳曉對戲小10歲女星自認「想法過時」 感情觀「聽對方建議」

《大生意人》陳曉為貼近人設，維持清瘦體型。LINE TV提供

男星陳曉與陳妍希2月中官宣離婚後，被網友發現他暴瘦9公斤「雙頰凹陷」，結果是為了古裝劇《大生意人》瘦身，為貼近角色，陳曉在拍攝期150多天中維持清瘦狀態，從零下20度演到40度酷暑，宛如度過一整個四季的極端考驗。

其中一場戲他還在泥漿中打滾了一下下午，演完後笑稱「被泥漿泡完，感覺皮膚好了很多。」表示演繹這類受過磨難砥礪、有成長性的小人物，對演員也是很好的養分。

合肥鄉親拍完仍淚崩 冰河上疾馳猶如與心魔對抗

《大生意人》一開播就空降LINE TV熱播榜冠軍，此劇背景設定於晚清末期，他所飾演的讀書人「古平原」，遭陷害流放寧古塔後，憑著一身智計不斷谷底翻身。破關式劇情讓觀眾看得大呼過癮。最新劇情中，他受朝廷委任擔任「安撫使」一職，前去合肥勸降叛軍。

陳曉透露這場戲讓他刻骨銘心，因為他本身也是合肥人，看到劇中被殺的隊伍中有許多無辜百姓，當下情緒就湧上來。他坦言沒想到過了這麼久，在看片花時，眼淚還是瞬間就崩了，他深深感受到角色的無能為力。

《大生意人》陳曉（右一）與孫千（右二）患難見真情，亂世相愛。LINE TV提供

陳曉也分享了拍攝《大生意人》時的一大挑戰，第一顆鏡頭就得在冰河上駕馬疾馳，還需頻頻回頭。這對他而言簡直是在跟心魔對抗，因他過去曾經摔過馬，有心理陰影，也從來沒有在冰面上騎過馬。

「當時馬踏出來的雪片就在我眼前飛舞，好美，但那瞬間我感覺快死了，好像要煞不住那個馬，被美衝擊到的同時內心又緊張，第一次有這種體驗。」

聽取孫千建議：我們都老了！亂世中患難見真情

陳曉在劇中與孫千飾演的「常玉兒」在亂世中相愛，患難見真情。他透露許多感情戲都聽取了孫千的建議，像是有一場需要撐傘的戲，孫千就向陳曉說：「常玉兒為什麼非要讓男的給我打傘呢？我不能自己打傘嗎？」這個不同觀點讓他相當欣賞。後來劇中就變成孫千撐傘，陳曉躲在她的傘下。陳曉坦言對孫千說：「你得多在現場提意見，因為我們幾個都老了，我們的想法可能有時候都過時了，你多給我們一些新的想法，大家愛看也好玩。」

《大生意人》陳曉（左）稱孫千給予他非常多感情戲上的建議。LINE TV提供

《大生意人》由陳曉、孫千、羅一舟、成泰燊、黃志忠、李純等演員主演，講述晚清時期，一位被陷害流放至寧古塔的讀書人古平原（陳曉飾），如何靠著智計谷底翻身，蛻變成一代商王的傳奇故事。



