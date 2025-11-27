陳曉恢單拚事業《大生意人》好評爆棚！「能力比自己想像得更多」
陳曉今年2月宣布和陳妍希離婚，日前宣傳新戲現身，暴瘦到雙頰凹陷引起討論，他的古裝大戲《大生意人》開播短短數日，網路好評一路狂刷，堪稱年末最大驚喜黑馬。劇情開場便是千人雪原對峙、冰河之上刀影劍光，陳曉飾演讀書人「古平原」持令牌闖進修羅場，上演「寧古塔逃生記」，而後緊接倒敘他被追殺、被陷害、被迫逃亡的整套「極寒求生攻略」。
《大生意人》陳曉被流放的「寧古塔」其實並非一座塔，而是位於黑龍江境內的清代邊疆重鎮。經典戲劇《後宮甄環傳》中甄嬛父親聽到要被發配此地直接昏厥，就是因為寧古塔根本是清代真正意義上的「人間地獄」，當地四季冰封，流放犯身帶枷鎖要徒步四個月才能抵達，途中凍死、餓死者無數，或是遭虎、熊等猛獸攻擊，就算活著抵達，還要當駐軍的奴隸做粗活、虐打成半條命，許多流放犯寧願自盡也不願發到寧古塔，古籍更形容：「到了寧古塔，十個黃泉都不怕。」
《大生意人》首度大規模還原寧古塔，包含冰河決鬥、黑市人參交易、流放犯與地頭蛇的權力網、中途想逃卻遭追殺的血淚故事，讓觀眾第一次真正看見寧古塔「混亂、暴烈、原始」與「生命力」。
陳曉此次飾演的「古平原」是書生出身，卻被迫捲進流放、陰謀與商戰。他從溫文儒雅到冷靜果敢、從忍辱負重到背水一戰，人物光環極大。陳曉透露：「第一次看到劇本就覺得這是屬於我的角色，是一種召喚。」導演兼編劇的張挺也印證：「劇本完成時，我心裡只有陳曉這個名字，我甚至沒有找第二個人。」隨著角色歷經寧古塔、生死追殺、商道翻盤，陳曉更感慨：「古平原若沒有這些磨難，他以為自己只是讀書人。現在才知道，原來他的能力比他自己想像得更多。」
製作人于正率先在微博大力推薦：「如果一部劇，故事我喜歡、演員我喜歡、製作人我也喜歡，那肯定得嚐嚐鹹淡！」並直呼期待《大生意人》一飛沖天。而曾在《那年花開月正圓》合作的孫儷也甜喊「支持曉公主的《大生意人》」。《折腰》男主角劉宇寧則以歌手身分力挺，分享自己為劇集獻唱插曲《萬兩》，「旋律一響，黃金萬兩。」該劇即日起在台灣大哥大MyVideo同步跟播中。
