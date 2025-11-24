陳曉憔悴現身新劇活動！與陳妍希新作正面撞檔 網驚：他怎麼瘦成這樣？

娛樂中心／唐家興報導

在《大生意人》即將上線前夕，陳曉出席新劇活動的狀態引發熱烈討論，加上新劇將與前妻陳妍希同步「對打」，成為娛樂圈最新焦點。許多網友直呼，「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」，讓這場原本單純的宣傳亮相，意外帶出離婚後的狀態對比與情緒餘波。

陳曉亮相《大生意人》，狀態引發集體關注

離婚後相當低調的陳曉，近一年來曝光度明顯下降。直到新劇《大生意人》定檔，他才正式現身記者會。

他留著偏長髮、全黑穿搭一出場，乍看似乎整體精神不差，但一開口、站姿一動，粉絲立刻察覺不對勁：整個人暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦脫相」的既視感。

不少觀眾更直指他的外套明顯不合身，刻意撐出的肩線效果有限，使得上半身看起來比例失衡；加上舉手投足略顯小心翼翼，即便帶著微笑，仍流露一股疲憊感。

《大生意人》首露面嚇壞粉絲！陳曉滿臉憔悴、整個人瘦脫相。（圖／翻攝自陳曉臉書）

網友心疼：眼底怎麼更累了？

近距離的鏡頭裡，陳曉的皮膚泛著淡淡蠟黃，眼底有些渾濁，整體讓人覺得「累到透」。網友忍不住質疑：「不是說結婚後眼裡沒光？都離婚了，光怎麼還沒回來？」「反而更憔悴了，是沒休息好嗎？」雖然帶著玩笑語氣，卻透露出粉絲的擔憂。

離婚後的沉寂：陳曉消失的那幾個月

2025 年 2 月，陳曉與陳妍希正式宣布離婚。兩人雖未公開交鋒，但外界盛傳雙方在幕後有不少暗潮：離婚後，陳曉消失數月，沒有公開行程，也沒有新作品上架。網上傳出，他疑似回安徽老家調整心情。期間，工作室曾發布一組金髮寫真，當時他就已有「明顯暴瘦」的跡象。外界原以為時間能沖淡情緒，但從這次活動看來，他似乎仍未回到最佳狀態。

完全不同的走向：陳妍希反而全面復工

同樣是離婚後的人生，陳妍希的方向卻明顯不同。她在綜藝上談起女性議題，直言：「適齡女性一定要擁有獨立經濟，不要把所有時間都投入家庭。」語氣堅定、明顯經過人生洗鍊。不久後，陳妍希便展開「報復性工作」：上綜藝、接配角、跑商演，形式不拘、機會不挑。她的曝光度迅速回升，外界普遍認為，她的狀態比陳曉好得多。

兩人新戲正面撞檔：前夫妻事業較勁？

2025 年 11 月，陳妍希宣布主演新劇《狙擊蝴蝶》，與年下19歲鮮肉合作，定檔 12 月播出。巧合的是：陳曉主演的《大生意人》也在相近時間上線，兩部劇僅相差不到10天。彷彿冥冥之中，形成前夫妻檔「無言的對打」。

很巧的，陳曉主演的《大生意人》（左）與陳妍希主演的新劇《狙擊蝴蝶》（右），也剛好在相近的時間上線，彷彿冥冥之中，形成前夫妻檔「無言的對打」。（圖／翻攝自微博）

這雖不是刻意競爭，但在外界眼中，多少帶著一些事業較勁的意味。一邊是狀態回升、積極復工的陳妍希；一邊是剛從低潮走出的陳曉。雙方近況形成鮮明對比，也讓觀眾更好奇：這場不期而遇的檔期交會，到底誰能獲得更多掌聲？

