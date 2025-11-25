陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔

陳曉替新劇宣傳，整個人暴瘦；和之前的容貌差很多。取自微博



以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。

陳曉在《大生意人》飾演一名於晚清年間遭陷害流放的讀書人，劇情圍繞他如何憑藉智慧與縝密布局，建立屬於自己的商業版圖。

陳曉日前為新作宣傳，記者會上全黑穿搭加上略長髮型，粉絲發現他整個人明顯瘦了一圈，整張臉「瘦到脫相」骨節分明。粉絲在微博上熱議「憔悴了，是沒休息好嗎」、「眼底更無光了」、「他怎麼瘦了那麼多」。

陳曉主演的《大生意人》於11月25日先上線。而陳曉前妻陳妍希的新作《狙擊蝴蝶》也緊接著定檔12月4日，成為粉絲討論的話題。

