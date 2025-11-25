陳曉憔悴瘦到脫相 為戲宣傳一身疲憊嚇到網友

〔記者王靖惟／台北報導〕中國男星陳曉今年2月與陳妍希宣布離婚後，各自有各自的生活，陳妍希開始頻上綜藝、訪談，大談女權與女性主義，而恢復單身之後的陳曉，銷聲匿跡一段時間，前幾日為戲劇《大生意人》宣傳時，竟被發現暴瘦，整張臉「瘦到脫相」骨節分明。

陳曉為戲宣傳，但狀態引發熱烈討論，一臉憔悴疲憊，皮膚蠟黃，臉頰凹陷顴骨突出，一身宣傳服明顯尺寸也不合身，渾身透出疲累，許多網友直呼，「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」、「眼底更無光了」對比前妻陳妍希在綜藝上暢談女性議題，直言：「適齡女性一定要擁有獨立經濟，不要把所有時間都投入家庭。」，滿面紅光狀態滿分，陳曉卻暴瘦亮相，意外帶出離婚後的狀態對比。

廣告 廣告

然而陳曉此次為《大生意人》宣傳，也由於與前妻新戲《狙擊蝴蝶》打對臺，兩戲上映時間相差不到10天，多了較勁的意味，離異夫妻對打也造成討論

【看原文連結】

更多自由時報報導

出運啦！土星、水星恢復順行…12星座11/24～11/30喜迎「默默賺大錢」

詹惟中暗酸高市早苗面相「刻薄無福」 網友反酸：你先自己照照鏡子

日本歌舞伎名家遭無情惡火吞噬 受困濃煙不治享壽64歲

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

