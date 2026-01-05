陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」

娛樂中心／綜合報導

男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。

陳妍希對陳曉的第一印象是沒定性。（圖／翻攝自微博）

陳妍希曾在節目中回憶，她30歲初識陳曉，對方年僅26歲，當時她對陳曉的第一印象是「像個大男孩，沒定性」，兩人戲劇殺青後一度沒有聯絡，直到一年後才因宣傳再次見面，陳曉以一句「我覺得妳很像我老婆」，正式對女方展開猛烈追求。

兩人結婚生子後，婚變傳聞頻傳，當陳曉被調侃婚後眼睛裡沒有光時，陳妍希雖曾出面以幽默口吻回應：「說陳曉眼睛裡沒有光，他是奧特曼嗎？」，卻也不諱言提到陳曉婚前婚後差異甚大，「結婚之前非常浪漫，過生日會偷跑來我劇組，跑到我房間鋪玫瑰花瓣，婚後再也沒收過生日禮物。」

陳妍希和周柯宇（右）主演《狙擊蝴蝶》，大談相差19歲的姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

陳妍希離婚恢單後將重心全放在演藝事業，近來與小她19歲的男星周柯宇在《狙擊蝴蝶》大談姐弟戀，除了甜寵戀愛片段引發討論，陳妍希的初戀系外型也讓觀眾幾乎感受不到年齡差。談到姐弟戀話題，陳妍希語帶保留，表示談戀愛的關鍵是心智年齡，「有些人到了四、五十歲，還覺得自己是寶寶」，一席話被外界解讀是在暗酸前夫陳曉，

