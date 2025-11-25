陳曉暴瘦到脫相「新戲對打陳妍希」！《大生意人》霸氣逆襲成商王

陳曉暴瘦被說瘦到脱相，新戲《大生意人》逆襲成商王，（陳曉工作室微博、愛爾達電視提供）

陳曉在今年2月宣布和陳妍希離婚，恢單後的兩人新戲即將打對台，他近期出席《大生意人》宣傳活動，臉頰凹陷暴瘦一大圈，不少人覺得「瘦到脫相」。劇中暌違8年再次剃頭留辮挑戰「清朝裝扮（清裝造型）」，即便拍攝天氣條件嚴峻，在零下20度中，他也堅持以素顏出鏡，展現書生「古平原」的滄桑感。

他完美演繹「古平原」從流放邊疆的文弱書生，到商界梟雄的蛻變，就如同他劇中那句台詞「做生意就是做戲，做戲就是做人，經商者小道謀生、大道謀國。」般，用商業手段挽救國家經濟命脈，逆襲成革新「商王」。他提早兩個月學習算盤、研讀山西票號史料，還特意減重9公斤，為了契合人物的形象。

《大生意人》孫千飾演「常玉兒」。（愛爾達電視提供）

劇中造型則由《延禧攻略》服裝指導宋曉濤操刀，劇組更耗資破1500萬（人民幣）打造古城票號街，還通過杜比音效與4K畫質強化晚清社會「萬花筒式」的複雜性。陳曉第一次和新生代女神「孫千」合作，她在劇中打破傳統古裝女主角的刻板印象，飾演武力、智謀雙在線的鏢局千金「常玉兒」，男女主角在戲中的婚後戲份相當甜蜜，兩人擦出CP火花也很吸睛，亦讓整部戲的期待值加分不少。《大生意人》11月25日起MOD影劇館＋、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

