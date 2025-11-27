陳曉暴瘦10kg臉頰凹陷！遭狠酸「離婚後顏值崩塌」 背後辛酸真相曝光

大陸男星陳曉近日被發現暴瘦一圈，被外界狠酸「顏值崩塌」、「狀態暴跌」，甚至被狗仔猜測離婚後大受打擊。然而陳曉憔悴模樣其實是為新戲《大生意人》做的準備，他為詮釋角色的顛沛氣質，主動在醫療監護下減重10公斤，狼尾長髮與凹陷臉頰也都是戲劇設定。

雖然外界多認為他的暴瘦與離婚有關，但今年3月他剛離婚時出席活動，當時外型狀態也相當良好，還被稱讚過「意氣風發」。劇組透露，陳曉不只為了呈現歷經風霜的狀態而減重，還在零下30度的環境反覆拍攝冰河騎馬戲，當場睫毛結冰，仍堅持拍了23次，相當敬業。

陳曉過往也多次為角色付出高強度體能調整：演《冰雨火》戒毒者時曾絕食3天，《隱瞞》為詮釋絕症患者再度瘦身5公斤，把身體當成塑造角色的工具。他在過去的訪談中就說過：「30歲後丟了雜念，臉只是演戲的工具。」展現為戲積極付出的信念。

