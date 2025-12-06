陳曉曝「戀愛導師」是孫千 自認老了想法都過時

《大生意人》陳曉（左）稱孫千給予他非常多感情戲上的建議。（LINE TV提供）

陳曉最新古裝力作《大生意人》一開播就空降LINE TV熱播榜冠軍，此劇背景設定於晚清末期，他所飾演的讀書人「古平原」，遭陷害流放寧古塔，卻憑著一身智計不斷谷底翻身，破關式劇情讓觀眾看得大呼過癮。

最新劇情中，他受朝廷委任擔任「安撫使」一職，前去合肥勸降叛軍，陳曉透露這場戲讓他刻骨銘心，「我本身也是合肥人，被殺的隊伍中有很多無辜百姓，拍攝時情緒就湧上來，但沒想到過這麼久，在看片花時，我眼淚還是瞬間就崩了，我感受到角色的無能為力。」

《大生意人》陳曉飾演「古平原」。（LINE TV提供）

陳曉拍攝《大生意人》時，第一顆鏡頭就得在冰河上駕馬疾馳，還需頻頻回頭，對他而言簡直在跟心魔對抗，「我過去曾經摔過馬，有心理陰影，也從來沒有在冰面上騎過馬，當時馬踏出來的雪片就在我眼前飛舞，好美，但那瞬間我感覺快死了，好像要煞不住那個馬，被美衝擊到的同時內心又緊張，第一次有這種體驗。」

《大生意人》陳曉（右一）首次在冰面上駕馬奔馳。（LINE TV提供）

為貼近角色，陳曉在拍攝期150多天中維持清瘦狀態，從零下20度演到40度酷暑，宛如度過整個四季，其中一場戲還在泥漿中打滾一下午，演完後笑稱「被泥漿泡完，感覺皮膚好了很多。」

《大生意人》陳曉（右）與孫千患難見真情，亂世相愛。（LINE TV提供）

陳曉在劇中與孫千飾演的「常玉兒」患難見真情，亂世中相愛，透露許多感情戲都聽取了孫千的建議，像是有場需要撐傘的戲，孫千就向陳曉說：「常玉兒為什麼非要讓男的給我打傘呢？我不能自己打傘嗎？」不同觀點讓他相當欣賞，後來就變成孫千撐傘，陳曉躲在她的傘下，陳曉坦言：「後來我跟孫千說，你得多在現場提意見，因為我們幾個都老了，我們的想法可能有時候都過時了，你多給我們一些新的想法，大家愛看也好玩。」

《大生意人》由陳曉、孫千、羅一舟、成泰燊、黃志忠、李純等演員主演，劇情講述晚清時期，一位被陷害流放至寧古塔的讀書人古平原（陳曉飾），如何靠著智計谷底翻身，蛻變成一代商王的傳奇故事。《大生意人》每天晚上7點半LINE TV跟播中。

