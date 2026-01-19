陳曉東出道31年為他變雙面人 嗨喊真的很多招「好爽」

陳曉東（右）親邀林炳存合作。火爆娛樂提供



陳曉東全新雙版本單曲粵語〈今天我們都會飛〉與國語〈禁止糾纏〉MV今（1 ╱19）首播，還邀攝影大師林炳存掌鏡，他透露出道31年竟從未合作過，「我自己都嚇一跳，覺得怎麼可能現在才第1次」！他在導演團隊的節奏掌控下完全放開，「導演真的很多招，拍得很過癮，我拍完忍不住說1句：好爽」！

談到合作契機，陳曉東透露親自打電話邀約，沒想到卻讓林炳存壓力山大，「因為是曉東本人打來，還跟我說『就隨便拍，開心拍就好』，我反而更緊張，但聽過歌後腦子裡瞬間跑出很多畫面」。這次雙版本MV就像一段感情的上下集，1首溫柔放手、1首清醒止步，代表愛情走到不同階段的兩種狀態。

陳曉東拍MV直呼過癮。火爆娛樂提供

造型部分，陳曉東特別邀香港服裝設計師姚子裕（Kev Yiu）操刀，MV中他以2套截然不同的造型登場，銀色鏡面造型被稱為「純愛戰神」，也是「起飛版陳曉東」，象徵放下後的自由與前行，對應粵語版〈今天我們都會飛〉的感情狀態；黑色造型則是氣場全開的「暗黑修羅」，高冷卻更狠，設計上暗藏他親自參與創作時留下的工作手稿，把情緒、思考與決斷直接穿在身上，對應國語版〈禁止糾纏〉的感情痕跡，畫清界線清醒止步，不是失戀而是成熟。

