陳曉東出道31年第一次！合作台灣攝影大師直呼「好爽」

陳曉東相隔9年來台拍MV。 火爆娛樂提供

陳曉東2026年開春就拋音樂震撼彈，同步推出粵語〈今天我們都會飛〉與國語〈禁止糾纏〉兩首全新單曲，以截然不同的情感視角出發，分別描繪「溫柔放手」與「清醒止步」兩種愛情狀態，被形容為一段感情的上下篇章。

MV邀請有「音樂錄影帶教父」之稱的國際時尚攝影大師林炳存掌鏡，打造強烈對比的「銀VS黑」雙造型視覺。粉絲更形容，這次的陳曉東宛如「純愛戰神」對上「暗黑修羅」，話題性十足。談及合作契機，陳曉東笑說是親自致電邀請，沒想到反而讓導演壓力倍增。林炳存透露，聽完歌曲後畫面立刻浮現，並以高速攝影捕捉情緒細節、慢速快門呈現時間流逝，讓影像更具層次與情感深度。

廣告 廣告

陳曉東相隔9年來台拍MV。 火爆娛樂提供

陳曉東相隔9年來台拍MV。 火爆娛樂提供

強強聯手氣場全開

陳曉東感性回憶，距離上一次在台灣拍MV已是9年前的〈不唱情歌〉EP，此次再度來台，才驚覺出道31年竟首度與林炳存合作，「連我自己都嚇一跳，怎麼會現在才第一次。」拍攝過程中，他在導演團隊的節奏引導下完全投入，直呼拍得過癮，甚至忍不住喊出「好爽」。

造型同樣成為作品一大亮點。銀色鏡面造型象徵放下與重生，對應粵語版〈今天我們都會飛〉中自由前行的情感狀態；黑色造型則氣場全開，代表畫清界線、理性止步，呼應國語版〈禁止糾纏〉的成熟轉折。兩種造型不只是風格對照，更呈現情感歷程的進化。

陳曉東相隔9年來台拍MV。 火爆娛樂提供

服裝由香港設計師姚子裕量身打造，設計靈感源自陳曉東親自翻找過往創作時留下的手稿，將多年累積的思考、情緒與歷練轉化為服裝細節。每一筆線條、每一塊縫接皮革，都成為他音樂生涯的延伸，彷彿把走過的歲月「穿在身上」，也為這次雙版本作品增添更深層的故事性。



回到原文

更多鏡報報導

Ella砸重金解鎖S.H.E經典！買下15首歌詞曲版權 中國廠商冒冷汗

獨家／台8女神徐千京自豪追求者「可多了」 不愛「年下小奶狗」原因曝光

王齊麟31歲慶生！妻「十元」挺孕肚現身 李洋：大小孩要當爸了

獨家／中天主播林宸佑羈押理由曝！收陸資賣台搖身「中共在台協力者」