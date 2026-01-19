陳曉東化身雙面男神！出道31年「首合作國際級大師」邀約內幕曝光

記者徐珮華／台北報導

陳曉東推出雙版本單曲粵語〈今天我們都會飛〉與國語〈禁止糾纏〉，MV邀來音樂錄影帶教父、國際時尚攝影大師林炳存掌鏡。談及合作契機，陳曉東笑說親自打了一通電話邀約，沒想到卻讓林炳存壓力超大；林炳存則透露：「因為是曉東本人打來，還跟我說『就隨便拍，開心拍就好』，我反而更緊張，但聽過歌後腦子裡瞬間跑出很多畫面。」

陳曉東推出雙版本單曲〈今天我們都會飛〉與〈禁止糾纏〉。（圖／火爆娛樂提供）

陳曉東上次在台灣拍攝MV，已是9年前的《不唱情歌》EP。這次再度來台工作，驚覺自己出道31年竟然從未和林炳存合作，「我自己都嚇一跳，覺得怎麼可能現在才第一次！」拍攝前，他不斷思考如何用更新鮮的方式呈現情緒，但真正到現場後，在導演團隊的節奏掌控下反而完全放開，「導演真的很多招，拍得很過癮，我拍完忍不住說一句『好爽』！」

陳曉東（右）親自邀約林炳存（左）合作，讓對方壓力超大。（圖／火爆娛樂提供）

MV中，陳曉東以兩套截然不同的造型登場，銀色鏡面造型被稱為「純愛戰神」，也是「起飛版陳曉東」，象徵放下後的自由與前行，對應粵語版〈今天我們都會飛〉的感情狀態；黑色造型則是氣場全開的「暗黑修羅」，高冷卻更狠，對應國語版〈禁止糾纏〉的感情痕跡，畫清界線清醒止步，不是失戀而是成熟。

陳曉東〈禁止糾纏〉暗黑造型，展現對感情的理性。（圖／火爆娛樂提供）

MV如同一段感情的上下集，一首溫柔放手、一首清醒止步，代表愛情走到不同階段的兩種狀態。林炳存以高速攝影捕捉畫面流動細節、慢速快門攝影創造軌跡動感呈現流逝感，影像風格細膩、迷幻又充滿人性溫度，也讓這次MV多了層次與情緒深度。

