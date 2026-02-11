陳曉東喜事不斷收新春大禮！等7年回香港紅館開唱 曝馬年願望

【緯來新聞網】陳曉東雙版本單曲中的廣東版〈今天我們都會飛〉推出後成績發燒，打進香港多個音樂排行榜前十名，MV上線不到3周，點擊率突破225萬次，同時宣布相隔7年將站上香港體育館（紅磡體育館）開唱。

陳曉東新年迎來好成績。（圖／火爆娛樂提供）

陳曉東將於今年6月重返紅館舉辦個人演唱會，坦言這次回到紅館心情特別不一樣，既期待又珍惜，目前已投入前期相關準備工作，對他而言就像收到一份格外有意義的新春禮物。



談到即將到來的馬年，陳曉東認為是「再出發、再突破」的重要一年，除了持續推出音樂作品，也希望在舞台表演上挑戰更多不同面向，不論是體力、情緒或視覺呈現，都期許自己比過去再進一步：「馬年就當作給自己一個新的目標，繼續往前衝。」



近期不少粉絲也發現，陳曉東私下時常拿著「超大麥克風」開唱〈今天我們都會飛〉與〈禁止糾纏〉，畫面曝光後立刻引發討論，粉絲嗨稱根本是「行走的 MV 現場」。有機會發起社群挑戰？陳曉東笑說，看到大家用不同方式支持與詮釋這些歌曲，其實非常感動，希望之後能用更輕鬆、有趣的方式和歌迷互動。

