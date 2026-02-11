陳曉東喜事不斷收新春大禮！等7年回香港紅館開唱 曝馬年願望
【緯來新聞網】陳曉東雙版本單曲中的廣東版〈今天我們都會飛〉推出後成績發燒，打進香港多個音樂排行榜前十名，MV上線不到3周，點擊率突破225萬次，同時宣布相隔7年將站上香港體育館（紅磡體育館）開唱。
陳曉東新年迎來好成績。（圖／火爆娛樂提供）
陳曉東將於今年6月重返紅館舉辦個人演唱會，坦言這次回到紅館心情特別不一樣，既期待又珍惜，目前已投入前期相關準備工作，對他而言就像收到一份格外有意義的新春禮物。
談到即將到來的馬年，陳曉東認為是「再出發、再突破」的重要一年，除了持續推出音樂作品，也希望在舞台表演上挑戰更多不同面向，不論是體力、情緒或視覺呈現，都期許自己比過去再進一步：「馬年就當作給自己一個新的目標，繼續往前衝。」
近期不少粉絲也發現，陳曉東私下時常拿著「超大麥克風」開唱〈今天我們都會飛〉與〈禁止糾纏〉，畫面曝光後立刻引發討論，粉絲嗨稱根本是「行走的 MV 現場」。有機會發起社群挑戰？陳曉東笑說，看到大家用不同方式支持與詮釋這些歌曲，其實非常感動，希望之後能用更輕鬆、有趣的方式和歌迷互動。
更多緯來新聞網報導
澎恰恰欠2.4億賣地瓜補坑！王彩樺不捨好友 當佛心債主「不用還」
ANGIE安吉馬拉松宣傳一整年 高壓工作竟突「不失眠了」
其他人也在看
《世紀血案》恐無法上映5000萬打水漂 製作人曝目前進度「最好的選擇」
電影《世紀血案》爭議已演變為影視圈史無前例的「演員集體法律戰」。繼黃河、李千娜、簡嫚書等主演昨日發表聯合聲明後，飾演劇中關鍵要角的影壇大哥寇世勳，今（11日）也發出個人嚴正聲明，正式宣告加入抵制行列。寇世勳不僅要求製作方全面喊停，更強硬祭出「肖像權封殺令」，要求劇組不得以任何形式使用其表演內容。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
田秋堇第一手還原林宅血案！賈永婕深夜哭了
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》因劇本內容未經當事人授權、演員受訪不當發言，以及遭質疑影射兇手身份等引發軒然大波，該片已暫停後製，並宣布上映無限延期。針對此事，台北101董事長賈永婕陸續發聲...
黃立成親回買「陶朱隱園」真相 虧黃立行：歹逗陣
「麻吉大哥」黃立成昨晚（2╱10）以《功夫》出品人身分與導演九把刀、戴立忍、柯震東、王淨、朱軒洋、劉冠廷、嚴藝文、黃瀞怡、禾浩辰出席電影首映會，日前他被爆砸12億入住「陶朱隱園」，被問有買嗎？他先笑回「yeah～」，接著才用台語哭窮：「嘸啦！就剩一枝而已！」對於之前被爆以高槓桿操作加密貨幣慘賠，被追問投資現況，他則笑答：「攏好啦！」
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。
才傳返韓過年！具俊曄仍心繫大S 結婚4週年「帶美酒、蛋糕陪愛妻」
具俊曄自愛妻大S離世後便宣布停工，這一年來幾乎是天天都會到長眠處金寶山陪伴祂，昨（8日）迎來大S跟具俊曄結婚4週年，有網友就目擊到具俊曄帶著白酒以及蛋糕守在墓前，顯見相當深情。蔡佩伶報導
《賽德克巴萊》遭拖下水！被質疑沒問授權 他揭內幕怒嗆：想造謠等我死
改編自「林宅血案」的國片《世紀血案》近期風波不斷，因被指未取得當事人林義雄及其家屬同意，且劇情涉及影射歷史人物史明，引發外界高度關注與爭議。相關討論也延燒至社群平台，有網友在Threads上發文為劇組緩頰，認為若拍攝歷史題材都必須取得「本人同意」，那歷史電影恐怕將無法拍攝，並進一步以15年前上映的電影《賽德克·巴萊》為例，質疑當年是否曾取得莫那·魯道「本人」同意。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
"世紀血案"幕後牽涉中資時機敏感 導演打破沉默致歉
政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導取材自台灣重大歷史案件"林宅血案"的電影"世紀血案"，爆出未取得當事人林義雄及家屬授權就開拍，引爆社會強烈反彈，外界分析適逢年底台灣選舉，這部牽涉中資的電影，導演不只留學中國，阿公還是警總發言人，唐嘉鴻就批這絕非商業片，而是刻意去政治化、對想翻案的國民黨、中共北京最有利，而導演沉寂多天終於發聲明致歉。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民
酷龍姜元來陪具俊曄...「返韓妻子放閃惹議」 不忍疑回嗆酸民
阿嬌「零修圖」側拍流出！45歲凍齡美貌全曝光 網狂讚：根本盛世美顏
女團Twins出身的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在埃及工作的零修圖側拍照曝光，再次震撼網友視覺。畫面中，她未經修圖仍展現極高顏值，皮膚緊緻、五官立體，宛如歲月在她身上停格，讓粉絲直呼「盛世美顏」、「凍齡女神」。事實上，阿嬌上個月剛過完45歲生日，這組「生圖」（編按：指偶像未經專業修圖的照片）再次印證其不敗的女神地位。陳宣如
第一個進入林宅血案現場！田秋堇淚崩 警察竟質問「你們要反省」
即時中心／劉朝陽報導電影《世紀血案》尚未上映便掀起軒然大波，也讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再度成為社會焦點。隨著相關討論持續發酵，台北101董事長賈永婕日前在社群平台發文直言「我想知道真相」，引發大量網友共鳴。長期關注公共議題的媒體人陳信聰，9日特別邀請當年首位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇，播出節目《我想問的是》，節目曝光後震撼社會，也讓不少觀眾情緒潰堤。田秋堇在受訪時回憶，當時進入血案第一現場，整個人一直哭，卻看到一名大安分局的警察，蹺著二郎腿，竟質問她「你們要好好反省啊！為什麼有人要殺你們」，聽到這段話的田秋堇，當場錯愕到說不出話來。
七寶媽爆又懷1胎！昔認「專長是生小孩」挨網嘲
娛樂中心／李汶臻報導網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney，2024年4月捲入疑似歧視特殊學生的失言風波，並遭多家廠商火速切割。事發後淡出社群的她，日前遭網友目擊手拿媽媽手冊、現身醫院候診區，隨後有關她「已升格8寶媽」的消息在社群平台瘋傳。另外，有網友再度回憶起她曾承認自己唯一的專長就是「生小孩」，話題再度引發熱議。
《陽光女子合唱團》登台片影史票房冠軍只差一步！苗可麗開心「學生粉絲變多」
電影《陽光女子合唱團》全台票房累積4億8800萬，站上台灣電影影史票房第二名，距離超越冠軍《海角七號》5億3千萬只差一步，主創團隊周末仍勤跑謝票活動。
最美星二代證實已脫單 方文琳鬆口「見過男方」
最美星二代證實已脫單 方文琳鬆口「見過男方」
趙薇復出遙遙無期！15歲愛女「超高顏值」曝光 網：母女長得不像
中國女星趙薇跟富商黃有龍離婚多年，而兩人育有一個女兒，如今也即將滿16歲，近日，趙薇罕見現身小紅書，超高顏值也掀起網友的討論，甚至有人直言「母女不像」。蔡佩伶報導
《百分之一》伊正抱著「馬力歐的頭顱」 把摯友永遠留在身邊
《百分之一相對論》7日播出的第六集，正式來到第二單元〈歡迎來到黎明別館〉的關鍵轉折。探員們深入調查一樁詭譎的家族爭產命案，隨著線索一一拼湊，埋藏百年的恐怖真相終於現身，楊強瑞（喜翔 飾）真正的身分是活過百年的楊聰（伊正 飾），而這場延續百年的「換魂計畫」，甚至將目標鎖定在年輕的孫貽（鄭煒齡 飾）身上，真相曝光後令人不寒而慄。
閃兵案遭求刑2年8月！陳柏霖「慘丟主持棒」婚事卡關現身了
閃兵案遭求刑2年8月！陳柏霖「慘丟主持棒」婚事卡關現身了