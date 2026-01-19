陳曉東嚇傻出道31年錯過他！純愛戰神面曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕香港天王陳曉東2026年再拋震撼彈，全新雙版本單曲粵語《今天我們都會飛》與國語《禁止糾纏》MV 將於1月19日全球首播。MV邀來「音樂錄影帶教父」林炳存掌鏡，打造「銀vs黑」雙造型視覺對照，被粉絲形容根本是「純愛戰神」對上「暗黑修羅」。

此次 MV 找來攝影大師林炳存掌鏡，談到這次合作，陳曉東笑說，其實就是自己親自打了一通電話邀約，沒想到卻讓林炳存一聽就喊壓力大，林炳存透露：「因為是曉東本人打來，還跟我說『就隨便拍，開心拍就好』，我反而更緊張，但聽過歌後腦子裡瞬間跑出很多畫面。」

這次雙版本 MV 就像一段感情的上下集，一首溫柔放手、一首清醒止步，代表愛情走到不同階段的兩種狀態，林炳存以高速攝影 (慢動作) 捕捉畫面流動細節，以慢速快門攝影 (長時間曝光) 創造軌跡動感呈現流逝感，導演影像風格細膩、迷幻又充滿人性溫度，也讓這次 MV 多了層次與情緒深度。

陳曉東也回憶，距離上一次在台灣拍攝MV，已經是9年前的《不唱情歌》EP，這次再度來台工作，看到林炳存的作品，才驚覺自己出道31年竟然從未合作過，「我自己都嚇一跳，覺得怎麼可能現在才第一次！」拍攝前他還不斷思考該如何用更新鮮的方式呈現情緒，但真正到現場後，在導演團隊的節奏掌控下反而完全放開，「導演真的很多招，拍得很過癮，我拍完忍不住說一句：好爽！」

造型部分同樣成為一大亮點，MV中陳曉東以兩套截然不同的造型登場，銀色鏡面造型被稱為「純愛戰神」，象徵放下後的自由與前行，對應粵語版《今天我們都會飛》的感情狀態；黑色造型則是氣場全開的「暗黑修羅」，高冷卻更狠，造型師姚子裕(Kev Yiu)服裝設計上更暗藏陳曉東親自參與創作時留下的工作手稿，把情緒、思考與決斷直接穿在身上，對應國語版《禁止糾纏》的感情痕跡，畫清界線清醒止步。

