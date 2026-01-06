陳曉東基因強大 11歲愛女眉眼根本複製貼上

〔記者馮亦寧／台北報導〕50歲香港歌手陳曉東與小他14歲的台灣老婆王妤嫻結婚超過10年，育有2女「朵朵」和「多多」。近日王妤嫻在社群上把11歲女兒朵朵和陳曉東專輯封面放在一起，只見父女倆的眉眼簡直複製貼上，讓人高呼：陳曉東基因強大，孩子果然不能偷生。

50歲香港歌手陳曉東與台灣老婆王妤嫻感情恩愛。(資料照，記者胡舜翔攝)

朵朵的外貌和年輕時的陳曉東根本一模一樣，加上陳曉東的老婆一開始就說：「要挑戰最像陳曉東的女生」，接果王妤嫻先拿出陳曉東過去的專輯，放在朵朵臉蛋旁邊比較，瞬間讓人覺得是不是出現疊影？朵朵也害羞的笑了出來，從畫面上可見朵朵高挺的鼻樑和圓滾滾的大眼睛和陳曉東如出一轍。

陳曉東去年以電影《騙我一輩子》抱回第四屆香港紫荊花國際電影節影帝，在這部電影中，朵朵也客串一角，飾演劇中女兒的童年時期，父女倆人在鏡頭前的互動相當自然。

