陳曉東奪紫荊花影帝「睡醒就拿獎」 感性致謝前輩吳孟達生前教誨

陳曉東（左）獲紫荊花「最佳男主角」，特別感謝同片演員吳孟達（中）生前教誨。（圖／火爆娛樂提供）

港星陳曉東憑藉電影《騙我一輩子》（原名《平凡老爸》）於第四屆香港紫荊花國際電影節榮獲「最佳男主角」殊榮，得之獲獎消息，陳曉東相當驚喜，並在社群平台發文：「睡醒居然拿了最佳男主角！」誠摯感謝影展方及幕前幕後工作人員的努力。

《騙我一輩子》由李力持執導，陳曉東在片中飾演從吊兒郎當轉變為擔起家庭重任的父親「駱陽」。電影以喜劇節奏融合社會關懷，關注視障者與留守兒童議題。特別的是，陳曉東的大女兒「朵朵」也驚喜客串，飾演其女兒兒時角色，父女真實情感流露，成為片中一大動人亮點。

陳曉東的大女兒「朵朵」驚喜在《騙我一輩子》中客串演出。（圖／火爆娛樂提供）

陳曉東透露原定自己是客串，但在導演李力持的賞識下，現場提拔他挑大樑演到男主角，挑戰了過往少見的喜劇表演。此外，本片更集結了精彩陣容，女主角胡杏兒與陳曉東繼1999年香港小姐競選外景後，相隔20多年再續前緣；更令人感懷的是，這也是陳曉東與已故前輩吳孟達、導演李力持自《行運一條龍》後，睽違22年的再度合作。

陳曉東感性表示，達叔生前教導「戲縱有多種演法，但永遠不要在螢幕上交行貨（敷衍）」，是他銘記於心的箴言。他在感謝家人之餘，也期盼中小成本華語電影能獲得更多關注，並預告近期將推出新歌，請歌迷期待。

