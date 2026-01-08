陳曉東影帝獎座到手 惡搞模仿謝天華「扭臀熱舞」笑翻全場

陳曉東（右）與謝天華以《騙我一輩子》分獲男主角與㡪配角獎肯定。（圖／火爆娛樂提供）

港星陳曉東於第四屆香港紫荊花國際電影節榮獲「最佳男主角」殊榮，日前終於親手拿到獎座，笑說：「挑戰依舊，繼續move on。」第一次拿到與電影相關的獎項，陳曉東坦言這份肯定讓自己更清楚看到不足，提醒未來還有很多空間可以再突破。

陳曉東笑說，獎座拿在手上的第一個感覺真的只有一個字：「重！」打算直接放在家裡最高的位置，不是要炫耀，而是提醒自己別太鬆懈，獎項到手生活依舊照常，多了一點動力，也多了一段讓劇組多年後仍會開心的回憶。

先前頒獎典禮受火災意外取消，這座遲來的獎盃日前終於在劇組聚餐上，以一場「超迷你頒獎典禮」正式遞交到他手中。當天同劇組的謝天華也憑《騙我一輩子》摘下第17屆澳門國際電影節「最佳男配角」，並受邀擔任陳曉東的頒獎人。謝天華接過獎座時故意「演」出沉重感，逗得全場大笑。

接過獎座的陳曉東更是興致高昂，隨即將獎座當成麥克風，神模仿謝天華近期演唱〈愛很簡單〉的深情模樣，更搞笑加碼扭動臀部，將抒情歌改編成「熱舞版」。雖然沒有紅毯與儀式，但這場充滿歡笑的非正式頒獎禮，也為劇組留下了最珍貴的回憶。

