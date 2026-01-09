陳曉東情歌唱醒戀愛腦 不灑狗血也能很痛

華語歌手陳曉東近日推出全新雙版本單曲，分別為粵語版〈今天我們都會飛〉與國語版〈禁止糾纏〉，兩首作品以同一段感情為核心，卻延伸出兩種不同結局，一首選擇溫柔告別，一首則理性止步，透過語言與情緒層次的轉換，呈現成熟後的愛情觀點。

(圖｜火爆娛樂提供)

陳曉東表示，這次創作不以煽情或悲情取勝，也不刻意放大情傷，而是站在更冷靜、理性的角度，回望感情中的拉扯與成長，他形容作品的情緒「後勁很強」，希望能為仍困在情感迷霧中的人帶來一次清醒的提醒。

粵語版〈今天我們都會飛〉走的是溫柔放手的路線，歌曲沒有爭吵或激烈情緒，而是將曾經的親密與回憶輕輕收起，承認愛過，也接受各自前行的現實，傳達即使無法再同行，仍祝福對方走得更遠的心情，相較之下，國語版〈禁止糾纏〉則以更直接的態度切入，描寫當愛意尚存卻已無力維繫時，選擇果斷踩下煞車，歌曲點出過度糾纏只會讓關係窒息，真正成熟的選擇，是停止消耗彼此，為感情保留最後的尊嚴。

除了音樂，這次作品在視覺上同樣話題滿滿，封面照與 MV 邀請國際時尚攝影師林炳存掌鏡，營造帶有迷幻感的影像風格；服裝造型則由香港設計師姚子裕（Kev Yiu）操刀，服裝細節中融入陳曉東參與創作時留下的手稿元素，將創作歷程轉化為視覺語言。單曲封面另由數位設計師 Johnny Chan（阿飛）跨界設計，為作品注入截然不同的風格層次。

(圖｜火爆娛樂提供)