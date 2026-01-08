陳曉東扭臀補領影帝獎座 加碼曝新年喜訊

陳曉東（右）與謝天華同樂。火爆娛樂提供



陳曉東日前終於親手拿到第4屆香港紫荊花國際電影節「最佳男主角」獎座，這座獎其實來得有點延遲，原定舉行的頒獎典禮因火災意外取消，獎座先寄到電影公司，直到跨年後劇組終於聚在一起吃飯，乾脆直接補辦一場「超迷你頒獎典禮」，沒有紅毯、沒有流程，大家在餐桌邊互相頒獎拍照留念，氣氛溫馨。

談到獎座拿在手上的第一個感覺，陳曉東笑說真的只有1個字：「重！」他打算放在家裡最高的位置，不是要炫耀，而是提醒自己別太鬆懈，獎項到手生活依舊照常，多了一點動力，也多了一段讓劇組多年後仍會開心的回憶。

被問得獎心情，陳曉東淡定笑說：「挑戰依舊，繼續 move on。」第1次拿到與電影相關的獎項當然開心，但他也坦言這份肯定反而讓自己更清楚看到不足，提醒未來還有很多空間可以再突破。

聚會當天，憑《騙我一輩子》拿下第17屆澳門國際電影節金蓮花獎「最佳男配角」的謝天華被推派當頒獎人，他一拿到「最佳男主角」獎座就忍不住先「演」了一下重量感，笑稱男主角的獎座相當「沉甸甸」份量十足，現場立刻笑成一片，陳曉東接過獎座後把它當成麥克風，模仿謝天華唱〈愛很簡單〉的唱腔與神情，邊唱邊加碼扭動臀部，瞬間把抒情歌唱成「熱舞版」，全場笑聲不斷。

而陳曉東也分享今年將推出全新雙版本新曲，有粵語版〈今天我們都會飛〉及國語版〈禁止糾纏〉，將於1月9日與歌迷分享。

