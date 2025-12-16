陳曉東睡醒就奪影帝！首度同台女兒朵朵父愛滿溢

香港天王陳曉東以電影《騙我一輩子》獲得第四屆香港紫荊花國際電影節最佳男主角，尤其該片是他首度與女兒朵朵同台演出，別具意義，讓他開心分享：「睡醒居然拿了最佳男主角！」並誠摯感謝家人、劇組的努力與成全。

陳曉東在李力持執導的《騙我一輩子》中，飾演一名不學無術、吊兒郎當的男子「駱陽」，卻因為遇見真愛，並肩負照顧失明女兒的責任，逐步完成自我救贖，從浪子蛻變為能扛起家庭責任的父親。電影在詼諧幽默的喜劇節奏中，融合溫暖情感與社會關懷，並提醒社會大眾關注視障者與留守兒童等重要議題。

廣告 廣告

本片一大亮點，是陳曉東的女兒朵朵驚喜客串，朵朵於片中飾演駱陽的女兒「可可」兒時，父女真實情感自然流露，為電影增添細膩且動人的層次，陳曉東也特別感謝朵朵在拍攝期間的投入與體諒，讓他在角色詮釋上更貼近父親內心世界。

《騙我一輩子》陳曉東與女兒朵朵片中有暖心互動。（圖／火爆娛樂提供）

談及接演過程，陳曉東透露，原本僅受邀客串演出劇本中的「理想爸爸形象」，但因導演李力持於片場臨時調整，決定將父親角色交由他完整詮釋，最終一路演到成為男主角，讓他十分感恩導演的信任與賞識，也因此得以挑戰過往較少嘗試的喜劇表演。

當中最特別的是再度與已故前輩吳孟達同台演出，本片是吳孟達、陳曉東與導演李力持繼1998年賀歲電影《行運一條龍》後，事隔22年再度合作。對於能與吳孟達再次同台，陳曉東直言獲益良多，吳孟達生前於片場留下「戲縱有多種演法，但永遠不要在螢幕上交行貨」的提醒，也成為他難忘的演員箴言。

《騙我一輩子》陳曉東與吳孟達睽違已久再度合作。（圖／火爆娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導