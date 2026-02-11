陳曉東竟然跟翁立友同年齡50歲！真實樣貌曝光 開心宣佈人生喜訊

記者鄭尹翔／台北報導

華語天王陳曉東喜事連發！農曆新年將近，他推出的雙版本單曲廣東版《今天我們都會飛》成績亮眼，不僅打進香港多個音樂排行榜前十名，更勇奪香港商業電台歌曲排行榜第4名，MV上線不到三週點擊突破225萬次；同時宣布將於今年6月重返香港紅館開唱，音樂與演唱會雙喜臨門，為2026年揭開氣勢十足的序幕。

陳曉東推出新作品。（圖／火爆娛樂 提供）

《今天我們都會飛》自推出以來話題不斷，歌曲旋律勵志動人，加上陳曉東細膩嗓音詮釋，引發廣大樂迷共鳴。除了電台排行表現強勁，MV點擊數快速攀升，短時間內突破225萬大關，顯示人氣與討論度同步飆高，也讓他在新春前夕提前收下「大紅包」。

更令歌迷期待的是，陳曉東確定將於6月重返香港紅館舉辦個人演唱會，這也是他相隔7年再度登上紅館舞台。消息曝光後立刻引發熱議，他坦言此次回歸心情格外不同，既興奮又珍惜，目前已投入前期籌備工作，視這次演出為極具意義的新年禮物。

談到即將到來的馬年，陳曉東表示這將是自己「再出發、再突破」的重要一年。除了持續推出新音樂作品，也希望在舞台表演上挑戰更多可能性，不論體力、情緒層次或視覺呈現，都期許自己比以往更進一步，「給自己一個新的目標，繼續往前衝。」

此外，近期他手持「超大麥克風」演唱《今天我們都會飛》與《禁止糾纏》的畫面在社群曝光，掀起粉絲熱議，被笑稱是「行走的MV現場」。對於未來是否發起社群挑戰，他表示看到大家用不同方式支持歌曲相當感動，也期待能用更有趣、輕鬆的方式與歌迷互動，一起迎向新一年，正如歌詞所唱：「今天，我們都會飛！」

