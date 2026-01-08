陳曉東補領影帝！出道30多年首獲電影獎「放在最高處」

謝天華作勢頒獎給陳曉東。（圖／火爆娛樂提供）

陳曉東以《騙我一輩子》榮獲第四屆香港紫荊花國際電影節最佳男主角，近日終於親手拿到獎座，他開心笑說：「挑戰依舊，繼續move on。」尤其這是出道30多年的他第一次拿到與電影相關的獎項，但他也坦言這份肯定反而更讓他清楚看到自身的不足，自我提醒未來還有很多空間可以突破。

由於先前香港火災意外，原定舉行的頒獎典禮取消，陳曉東的獎座先寄到電影公司，直到跨年後劇組終於聚在一起吃飯，乾脆直接補辦一場「超迷你頒獎典禮」，沒有紅毯、沒有流程，大家在餐桌邊互相頒獎拍照留念，氣氛相當溫馨。

當天謝天華同樣以《騙我一輩子》拿下第17屆澳門國際電影節金蓮花獎最佳男配角，被推派演起頒獎人，他作勢拿的獎座頗重，現場立刻笑成一片。輪到陳曉東接過獎座後開心爆表，將獎座當成麥克風，還模仿起謝天華近期獻唱《愛很簡單》的唱腔與神情，一邊唱、一邊加碼扭動臀部，炒熱現場氣氛。

事後陳曉東也笑說，獎座拿在手上的第一個感覺真的只有一個字：「重！」打算直接放在家裡最高的位置，不是要炫耀，而是提醒自己別太鬆懈，獎項到手生活依舊照常，多了一點動力，也多了一段讓劇組多年後仍會開心的回憶，並預告接下來將推出新歌。

陳曉東終於拿到首個演員獎項。（圖／火爆娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導