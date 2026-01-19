陳曉東親自打電話邀約 國際攝影大師直呼「緊張」

陳曉東（右）邀林炳存合作拍MV。（火爆娛樂提供）

華語天王陳曉東2026年再拋震撼彈，全新雙版本單曲粵語〈今天我們都會飛〉與國語〈禁止糾纏〉MV於1月19日全球首播。MV邀來國際時尚攝影大師林炳存掌鏡，談到這次合作，陳曉東笑說，其實就是自己親自打了一通電話邀約，沒想到卻讓林炳存一聽就喊壓力大，導演林炳存透露：「因為是曉東本人打來，還跟我說『就隨便拍，開心拍就好』，我反而更緊張，但聽過歌後腦子裡瞬間跑出很多畫面。」

這次雙版本 MV 就像一段感情的上下集，一首溫柔放手、一首清醒止步，代表愛情走到不同階段的兩種狀態，林炳存導演以高速攝影 (慢動作) 捕捉畫面流動細節，以慢速快門攝影 (長時間曝光) 創造軌跡動感呈現流逝感，導演影像風格細膩、迷幻又充滿人性溫度，也讓這次 MV 多了層次與情緒深度。

陳曉東也回憶，距離上一次在台灣拍攝MV，已經是9年前的〈不唱情歌〉EP，這次再度來台工作，看到林炳存的作品，才驚覺自己出道 31 年竟然從未合作過，「我自己都嚇一跳，覺得怎麼可能現在才第一次！」拍攝前他還不斷思考該如何用更新鮮的方式呈現情緒，但真正到現場後，在導演團隊的節奏掌控下反而完全放開，「導演真的很多招，拍得很過癮，我拍完忍不住說一句：好爽！」

造型部分同樣成為一大亮點，MV中陳曉東以兩套截然不同的造型登場，銀色鏡面造型被稱為「純愛戰神」，也是「起飛版陳曉東」，象徵放下後的自由與前行，對應粵語版〈今天我們都會飛〉的感情狀態；黑色造型則是氣場全開的「暗黑修羅」，高冷卻更狠。

香港服裝設計師姚子裕（Kev Yiu）本次造型是從「重新畫圖」開始，完整思考陳曉東走到此刻的狀態與重量，設計過程中，陳曉東更親自翻找過往獨自創作時留下的手稿，將那些陪伴他走過不同階段的筆記、線條與想法，一張張重新整理、挑選，最終這些每一塊縫接的皮革、每一段手稿痕跡都被轉化為服裝元素，成為「把過往的歷練穿在身上」的故事。〈今天我們都會飛〉×〈禁止糾纏〉MV 將於1月19日同步上線。

