陳曉東開春拋驚喜 一口氣誕生「2大寶貝」

陳曉東一口氣推出2版單曲。（火爆娛樂提供）

華語天王陳曉東2026年開春就丟出震撼彈，驚喜推出雙版本單曲，粵語〈今天我們都會飛〉與國語〈禁止糾纏〉兩大寶貝單曲同步登場，更找來攝影大師林炳存掌鏡拍攝封面照與MV、封面由榮獲三大國際權威設計首獎的數位設計師 Johnny Chan（阿飛）跨界操刀，服裝則有陳曉東親自參與創作時留下的工作手稿，在香港服裝設計師姚子裕監督下完美誕生。

陳曉東雙版本新曲，粵語版〈今天我們都會飛〉與國語版〈禁止糾纏〉兩首歌就像一段感情兩種結局，一首溫柔告別、一首清醒止步，用不同語言、不同情緒層次，唱出同一個命題。「當愛走到盡頭，怎麼放手，才算體面？」這次陳曉東不走灑狗血、不賣眼淚，也不打情傷牌，而是選擇站在成熟之後的位置，替所有曾經愛過、拉扯過的人，寫下一個更有高度的答案，陳曉東形容：「歌曲後勁很強，要狠狠地唱醒戀愛腦的人。」

粵語版〈今天我們都會飛〉走的是「溫柔放手派」：不吵不鬧、不急著喊痛，而是把曾經的擁抱、親吻與那個忘不了的夏天，輕輕收好，承認愛過，也接受各自起飛，唱的是「就算不能再並肩，也希望你走得更遠」的祝福型告別。國語版〈禁止糾纏〉則是「清醒止步派」：當愛還在、力氣卻用完，與其反覆拉扯，不如乾脆踩煞車，這首歌不留情面地點破，過度糾纏只會讓感情窒息，真正成熟的選擇，是不再消耗、不再硬撐，替彼此保留最後的尊嚴。

