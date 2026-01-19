陳曉東雙新歌化身「純愛戰神」與「暗黑修羅」 睽違9年來台大呼：好爽！

陳曉東推出雙版本新歌，粵語版〈今天我們都會飛〉與國語版〈禁止糾纏〉。（圖／火爆娛樂提供）

港星陳曉東推出雙版本新歌，粵語版〈今天我們都會飛〉與國語版〈禁止糾纏〉，MV 邀來攝影大師林炳存掌鏡。陳曉東驚覺出道31年竟從未與林大師合作，親自致電邀約，讓林炳存直呼「壓力大」，最終以細膩迷幻的高速攝影捕捉情感流動。

MV中陳曉東以兩套截然不同的造型登場：銀色鏡面裝化身「純愛戰神」，象徵放下後的自由；黑色造型則是氣場全開的「暗黑修羅」，服裝更暗藏他親筆創作的手稿，象徵清醒止步的成熟。兩首作品宛如感情的上下集，一首溫柔放手、一首畫清界線。

距離上次在台拍攝MV已隔9年，陳曉東坦言與林炳存團隊合作「拍得很過癮」。在導演精準的節奏掌控下，他完全放開自我，拍攝結束後更忍不住直呼：「好爽！」此次作品透過光影軌跡呈現流逝感，賦予情歌更高層次的情緒深度。

