陳曉東首奪影帝！頒獎典禮遇港火災 改餐桌邊領獎

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

亞洲天王陳曉東日前終於親手拿到「第四屆香港紫荊花國際電影節」的「最佳男主角」獎座，得獎後心情相當淡定，笑說：「挑戰依舊，繼續 move on。」第一次拿到與電影相關的獎項，當然開心，但陳曉東也坦言這份肯定反而讓自己更清楚看到不足，提醒未來還有很多空間可以再突破。

陳曉東（右二）補領影帝獎座。（圖／火爆娛樂提供）

這座獎其實來得有點延遲，原定舉行的頒獎典禮因先前在香港多人傷亡的火災取消，獎座先寄到電影公司，直到跨年後劇組終於聚在一起吃飯，乾脆直接補辦一場「超迷你頒獎典禮」，沒有紅毯、沒有流程，大家在餐桌邊互相頒獎拍照留念，氣氛溫馨，陳曉東接過獎座後開心爆表，將獎座當成麥克風氣氛直接拉滿，模仿起謝天華近期獻唱〈愛很簡單〉的唱腔與神情，一邊唱、一邊加碼扭動臀部。

廣告 廣告

陳曉東補領影帝獎座，與劇組一起同歡。（圖／火爆娛樂提供）

事後陳曉東也笑說，獎座拿在手上的第一個感覺真的只有一個字：「重！」打算直接放在家裡最高的位置，不是要炫耀，而是提醒自己別太鬆懈，獎項到手生活依舊照常，多了一點動力，也多了一段讓劇組多年後仍會開心的回憶。陳曉東也大方分享近期投入新歌， 2026年將推出全新雙版本新曲，有粵語版〈今天我們都會飛〉及國語版〈禁止糾纏〉，將於 1 月 9 日派台與歌迷分享，請大家拭目以待。

更多FTNN新聞網報導

南韓「國民影帝」驚傳病危！72歲安聖基CPR搶救入住加護病房

張震接任金馬主席！李屏賓功成身退 盼他帶領金馬往前邁進

趙震雄遭爆黑歷史！他認了「未成年時曾犯錯」 緊急發聲鄭重道歉

