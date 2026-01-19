陳曉東「純愛戰神」造型曝光！合作導演林炳存拍MV 嗨喊：好爽

華語天王陳曉東2026年推出雙版本單曲粵語〈今天我們都會飛〉與國語〈禁止糾纏〉，MV於1月19日首播。MV邀請「音樂錄影帶教父」、國際時尚攝影大師林炳存掌鏡，對於2人首次合作，陳曉東坦言拍攝前不斷思考該如何用更新鮮的方式呈現情緒，但真正到現場後，在導演團隊的節奏掌控下反而完全放開，「導演真的很多招，拍得很過癮」，笑稱自己拍完直呼「好爽！」

陳曉東日前拍攝新歌〈今天我們都會飛〉與〈禁止糾纏〉的MV。（圖／火爆娛樂提供）

陳曉東在MV中化身「純愛戰神」。（圖／火爆娛樂提供）

談到此次促成合作的過程，林炳存直喊壓力大，「因為是曉東本人打來，還跟我說『就隨便拍，開心拍就好』，我反而更緊張，但聽過歌後腦子裡瞬間跑出很多畫面。」

陳曉東也回憶，距離上次在台灣拍攝MV，已經是9年前的《不唱情歌》EP，這次再度來台工作，看到林炳存的作品，才驚覺自己出道31年竟然從未合作過，「我自己都嚇一跳，覺得怎麼可能現在才第1次！」

陳曉東（右）親自邀請林炳存（左）合作。（圖／火爆娛樂提供）

陳曉東也分享特別邀請香港服裝設計師Kev Yiu（姚子裕）操刀為作品量身打造極具象徵意義的造型，MV中陳曉東以兩套截然不同的造型登場，銀色鏡面造型被稱為「純愛戰神」，也是「起飛版陳曉東」，象徵放下後的自由與前行，對應粵語版〈今天我們都會飛〉的感情狀態；黑色造型則是氣場全開的高冷「暗黑修羅」。

姚子裕透露這次並非單純為MV做服裝，而是從「重新畫圖」開始，設計過程中，陳曉東更親自翻找過往獨自創作時留下的手稿，將那些陪伴他走過不同階段的筆記、線條與想法，一張張重新整理、挑選，最終將每張手稿轉化為服裝元素，讓他「把過往的歷練穿在身上」。

