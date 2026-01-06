陳曉東11歲愛女近況曝！父女眉眼神複製 網一看震驚：笑起來更像

娛樂中心／蔡佩伶報導

現年50歲香港歌手陳曉東憑藉《比我幸福》、《風一樣的男子》等作品打開知名度，和小他14歲的台灣護士女友王妤嫻結婚超過10年的陳曉東，育有2個女兒「朵朵」跟「多多」，其中，11歲朵朵與父親陳曉東年輕時期頗為相似的面容，也成了網友討論的焦點。

近日，陳曉東妻子在社群中曝光11歲女兒的近況，一開頭便說「要挑戰最像陳曉東的女生」，只見她拿出陳曉東過往的專輯放在女兒臉蛋旁一對比，瞬間讓女兒露出害羞的笑容，仔細一看，11歲愛女眉眼以及高挺鼻樑都與陳曉東如出一轍，遺傳了高顏值基因。

網友們見狀也直呼：「笑起來更像」、還有人認為神韻比較像母親王妤嫻，留言狂讚陳曉東的女兒長得漂亮，其實，陳曉東去年（2025）憑藉電影《騙我一輩子》抱回第四屆香港紫荊花國際電影節影帝的殊榮，這部電影最大的亮點還有女兒朵朵驚喜客串，飾演劇中女兒的小時候，父女檔自然流露的感情也讓網友看了很感動。

陳曉東去年抱回影帝殊榮。（圖／和協整合行銷提供）

