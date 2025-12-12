陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

陳曉、陳妍希離婚後，岳父生前私訊曝光。（圖／翻攝自微博）





陳妍希與中國大陸演員陳曉2025年2月18宣佈離婚，結束9年姊弟戀情並共同撫養孩子；女方父親在去年底過世，陳曉被爆未出席葬禮，還與友人聚餐喝醉被女性工作人員攙扶。今（12）日有網友再公開「陳妍希父親生前私訊」截圖，揭露岳父與女婿真實面貌。

微博瘋傳一張私訊截圖，是陳妍希與陳曉當年戀情曝光時，陳妍希父親回覆網友的私訊內容：「我對於陳曉沒有評價，但因為妍希也答應了這門婚事，我們自然會愛之所好，將來對於陳曉的關愛照顧自然會以半子待之。」透露將珍貴的高級皮衣、大衣整理出來送給陳曉：「這些都是我的心意。」

被網友詢問「會對陳曉不好嗎？」陳妍希父親坦言自己沒有兒子：「這些關懷都在至今陳曉還未來拜見我這個老丈人之前，我們體恤他們工作的辛苦奔波，我一直也很感激粉絲網友支持妍希，讓她挺過種種不實非難，今後我更需將感激面

擴及到支持陳曉的人，我為他們倆祈福，也心存感恩大家的愛護。」



