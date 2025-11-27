陳曉被點名「唯一人選」！ 《大生意人》是命中注定

《大生意人》陳曉飾演一介書生「古平原」，被點名是男主角唯一人選。（台灣大哥大MyVideo提供）

由陳曉演出的古裝大戲《大生意人》在央視播出達成史上最快收視破3的紀錄，開播後也空降台灣大哥大MyVideo本日戲劇排行榜TOP5，飾演的一介讀書人「古平原」就上演讓觀眾心跳暴衝的「寧古塔逃出計」，引爆網友討論：「陳曉這波逃亡我給滿分，全程無尿點！」

陳曉此次飾演的「古平原」是書生出身，卻被迫捲進流放、陰謀與商戰。他從溫文儒雅到冷靜果敢、從忍辱負重到背水一戰，人物弧光極大。陳曉透露：「第一次看到劇本就覺得這是屬於我的角色，是一種召喚。」導演兼編劇的張挺也印證：「劇本完成時，我心裡只有陳曉這個名字，我甚至沒有找第二個人。」隨著角色歷經寧古塔、生死追殺、商道翻盤，陳曉更感慨：「古平原若沒有這些磨難，他以為自己只是讀書人。現在才知道，原來他的能力比他自己想像得更多。」角色的痛感、成長與覺醒，使「古平原」迅速成為今年最具討論度的男主之一。

《大生意人》陳曉被流放的「寧古塔」其實並非一座塔，而是位於黑龍江境內的清代邊疆重鎮。經典戲劇《後宮甄環傳》中甄嬛父親聽到要被發配此地直接昏厥，就是因為寧古塔根本是清代真正意義上的「人間地獄」！當地四季冰封，流放犯身帶枷鎖要徒步四個月才能抵達，途中凍死、餓死者無數，或是遭虎、熊等猛獸攻擊，就算活著抵達，還要當駐軍的奴隸做粗活、虐打成半條命，許多流放犯寧願自盡也不願發到寧古塔，古籍更形容：「到了寧古塔，十個黃泉都不怕。」《大生意人》首度大規模還原寧古塔，包含冰河決鬥、黑市人參交易、流放犯與地頭蛇的權力網、中途想逃卻遭追殺的血淚故事，讓觀眾第一次真正看見寧古塔「混亂、暴烈、原始」與「生命力」。

除了收視與口碑全面開花，《大生意人》也獲得陳曉圈內好友力挺宣傳！曾在《那年花開月正圓》合作的孫儷也甜喊「支持曉公主的《大生意人》」，引發網友熱烈討論。熱播古偶《折腰》的男主角劉宇寧則以歌手身分力挺，分享自己為劇集獻唱插曲《萬兩》，幽默寫下：「旋律一響，黃金萬兩。」三人接力挺戲，被粉絲笑稱是「陳曉友情宣傳天團」，讓《大生意人》開播話題度再度推向新高。

《風吹半夏》女星孫千在《大生意人》飾演鹽幫女掌櫃「常玉兒」。（台灣大哥大MyVideo提供）

古裝劇《大生意人》改編自趙之羽的同名長篇小說。由陳曉、孫千領銜主演，並有羅一舟、成泰燊、黃志忠、李純、朱亞文、向涵之、吳樾、柯藍、朱茵、梁冠華、劉佩琦等多位實力派演員演出。劇組為了呈現晚清時代的磅礴氣勢，耗時145天，輾轉東北、浙江、內蒙古等多地進行實景取景拍攝，被視為年度最具期待的歷史商戰劇之一。

