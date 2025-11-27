陳曉逃出「人間地獄」場面震撼 感受到「被召喚」：能力比自己想像還多

《大生意人》陳曉飾演一介書生「古平原」，被點名是男主角唯一人選。台灣大哥大MyVideo提供

陳曉在《大生意人》中飾演的一介讀書人「古平原」，上演讓觀眾心跳暴衝的「寧古塔逃出計」。劇情開場便是千人雪原對峙、冰河之上刀影劍光，古平原持令牌闖進修羅場，而後緊接倒敘他被追殺、被陷害、被迫逃亡的整套「極寒求生攻略」，引爆網友討論，大讚：「給滿分！」

《大生意人》陳曉被流放的「寧古塔」是位於黑龍江境內的清代邊疆重鎮，《後宮甄環傳》中甄嬛父親聽到要被發配此地直接昏厥，因為寧古塔是清代「人間地獄」。

當地四季冰封，流放犯身帶枷鎖要徒步四個月才能抵達，途中凍死、餓死者無數，或是遭虎、熊等猛獸攻擊。就算活著抵達，還要當駐軍的奴隸做粗活、虐打成半條命，許多流放犯寧願自盡也不願發到寧古塔，古籍更形容：「到了寧古塔，十個黃泉都不怕。」

《大生意人》冰河實景拍攝，開播口碑爆棚。台灣大哥大MyVideo提供

《大生意人》首度大規模還原寧古塔，包含冰河決鬥、黑市人參交易、流放犯與地頭蛇的權力網、中途想逃卻遭追殺的血淚故事，讓觀眾第一次真正看見寧古塔「混亂、暴烈、原始」與「生命力」。

陳曉此次飾演的「古平原」是書生出身，卻被迫捲進流放、陰謀與商戰。他從溫文儒雅到冷靜果敢、從忍辱負重到背水一戰，人物弧光極大。陳曉透露：「第一次看到劇本就覺得這是屬於我的角色，是一種召喚。」

陳曉（左）、孫千主演的《大生意人》甫開播便打破收視紀錄。台灣大哥大MyVideo提供

導演完成劇本就鎖定陳曉演出！圈內好友力挺宣傳

導演兼編劇的張挺也印證：「劇本完成時，我心裡只有陳曉這個名字，我甚至沒有找第二個人。」隨著角色歷經寧古塔、生死追殺、商道翻盤，陳曉更感慨：「古平原若沒有這些磨難，他以為自己只是讀書人。現在才知道，原來他的能力比他自己想像得更多。」角色的痛感、成長與覺醒，使「古平原」迅速成為今年最具討論度的男主之一。

《大生意人》也獲得陳曉圈內好友力挺宣傳，曾在《那年花開月正圓》合作的孫儷也甜喊：「支持曉公主的《大生意人》。」引發網友熱烈討論。熱播古偶《折腰》的男主角劉宇寧則以歌手身分力挺，分享自己為劇集獻唱插曲《萬兩》，幽默寫下：「旋律一響，黃金萬兩。」《大生意人》即日起在台灣大哥大MyVideo同步跟播中。



