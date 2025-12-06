陳曉陳妍希離婚後對打 亂世情軋姐弟戀

陳曉、陳妍希今年2月官宣離婚，恢單的2人各拚事業，沒想到最近新劇「打對台」，話題性十足。陳曉主演《大生意人》背景設定於晚清末期，他飾演讀書人「古平原」，遭陷害流放寧古塔，憑著一身智計不斷谷底翻身，破關式劇情讓人看得大呼過癮；而陳妍希主演《狙擊蝴蝶》和周柯宇上演「姐弟戀」，年齡差19歲卻無違和感，曖昧拉扯充滿戲劇張力。

陳曉拍《大生意人》時，對抗摔馬心魔在冰河上疾馳外，劇中與孫千飾演「常玉兒」在亂世中相愛，許多感情戲都聽取孫千的建議，像是有場需要撐傘的戲，孫千表達自己撐傘的想法，不同觀點讓他相當欣賞，他坦言：「後來我跟孫千說，妳得多在現場提意見，因為我們幾個都老了，想法可能有時候都過時，妳多給我們一些新的想法，大家愛看也好玩。」

陳妍希在《狙擊蝴蝶》飾演離婚的都市女性「岑矜」，境遇宛如真實人生，劇中化身「長腿姐姐」，資助山村少年（周柯宇飾），展開同居生活。她面對弟弟的猛烈求愛招架不住，預告曝光5場禁忌之吻，包括壁咚吻、沙發吻、公園吻、衣櫃吻、廚房吻，女主角承認心動：「我真的已經很久沒這麼快樂。」劇情今昔交織，一邊在現代職場重逢，曾經的小弟弟成為霸總，一邊是過往的相處回憶，互動讓觀眾揪心。