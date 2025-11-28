陳曉離婚陳妍希變了！「暴瘦10公斤超憔悴」 現況照曝光

男星陳曉近日出席記者會暴瘦。（圖／翻攝自陳曉工作室微博）





男星陳曉和陳妍希9年婚姻在今年對外證實離婚消息，恢復單身後，依舊多專注於演藝事業，只有日前于朦朧事件時候，曾無預警憔悴直播。近日新劇《大生意人》開播，陳曉跟著劇組出席記者會，被發現整個人暴瘦，讓網友驚呼：「斷崖式衰老！」

男星陳曉近日出席記者會暴瘦，減重超過10公斤。（圖／翻攝自陳曉工作室微博）

陳曉在出席新劇記者會時候，因為整個人暴瘦，臉頰明顯凹陷、衣服過於寬大，整個人十分顯老，照片出來後立刻飆上熱搜，讓人擔憂其身心狀況。

不過陳曉如今形象如此，其實主要是為了角色做出犧牲，為貼合清末流放戲份，減重超過10公斤，讓178公分的他如今僅有約50公斤。



