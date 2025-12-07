陳曉離婚10個月找到「戀愛導師」 突認：想法過時了

陳曉為貼近《大生意人》人設，維持清瘦體型。LINE TV提供



中國男星陳曉2月宣布和陳妍希離婚，他在新劇《大生意人》中與孫千飾演的「常玉兒」亂世中相愛，他透露許多感情戲都聽取對方建議，像是有場需要撐傘的戲，她就說：「常玉兒為什麼非要讓男的給我打傘呢？我不能自己打傘嗎？」不同觀點讓他相當欣賞，後來改成躲在她的傘下，他坦言：「後來我跟孫千說，妳得多在現場提意見，因為我們幾個都老了，我們的想法可能有時候都過時了，妳多給我們一些新的想法，大家愛看也好玩。」把孫千當「戀愛導師」。

《大生意人》背景設定於晚清末期，陳曉飾演的讀書人「古平原」遭陷害流放寧古塔，最新劇情中他擔任「安撫使」前去合肥勸降叛軍，他對這場戲刻骨銘心，「我本身也是合肥人，被殺的隊伍中有很多無辜百姓，拍攝時情緒就湧上來，但沒想到過這麼久，在看片花時，我眼淚還是瞬間就崩了，我感受到角色的無能為力」。

陳曉（左）稱孫千在《大生意人》中給予他非常多感情戲上的建議。LINE TV提供

拍《大生意人》第一顆鏡頭就得在冰河上駕馬疾馳，還需頻頻回頭，對陳曉而言簡直在跟心魔對抗，「我過去曾經摔過馬，有心理陰影，也從來沒有在冰面上騎過馬，當時馬踏出來的雪片就在我眼前飛舞，好美，但那瞬間我感覺快死了，好像要煞不住那個馬，被美衝擊到的同時內心又緊張，第1次有這種體驗」。

為貼近角色，陳曉在拍攝期150多天中維持清瘦體態，從零下20度演到40度酷暑，其中一場戲還得在泥漿中打滾一下午，笑稱：「被泥漿泡完，感覺皮膚好了很多。」但他認為演繹這類受過磨難砥礪、有成長性的小人物，對演員也是很好的養分。《大生意人》每晚7點半LINE TV跟播中。

