陳曉離婚6天爆新緋聞！多次被點名關係匪淺 她家醜被挖：親爸控遭棄養

記者王培驊／綜合報導

中國男星陳曉去年初與因合作《神鵰俠侶》結緣的陳妍希正式宣布離婚，結束8年婚姻，消息曝光後，外界一度盛傳他為求自由，甚至可能放棄高達11億元新台幣的財產分配。婚變消息一出，各種緋聞隨之而來，除了被點名可能與舊愛趙麗穎再續前緣外，他也被挖出與另一位《神鵰俠侶》搭檔毛曉彤互動密切，再度成為討論焦點。

陳妍希、陳曉宣布離婚之後仍有新聞不斷傳出，傳出陳曉擁新歡毛曉彤（左）。（翻攝網路）

事實上，陳曉在官宣離婚後短短6天，就被爆出與毛曉彤在片場互動熱絡，不僅被拍到一起大笑、打鬧的畫面，照片在網路流傳後，也讓兩人關係被形容為「交情匪淺」。兩人多年來多次合作，包括《神鵰俠侶》、《大漢情緣之雲中歌》、《雲襄傳》以及續作《雲襄傳之將進酒》，尤其在《雲襄傳》中正式組成CP，互動自然、默契十足，當時就曾傳出曖昧緋聞。

廣告 廣告

《雲襄傳》由毛曉彤、陳曉主演。（圖／中視提供）

除了感情傳聞，毛曉彤過往的家庭背景也再度被翻出討論。她曾因被父親上節目控訴「棄養」、「不孝」，並公開索討5000萬元人民幣贍養費而捲入輿論風暴。當時她一度遭到外界撻伐，卻始終未對外回應。直到後來真相逐漸曝光，外界才得知其父親長期酗酒、嗜賭甚至吸毒，母親懷孕時仍被迫擺攤，她也因而早產；更令人震驚的是，父親曾在她年僅1歲時將她丟進垃圾桶，所幸母親及時找回。事件曝光後，輿論風向逆轉，網友紛紛為她抱不平，毛曉彤也因此獲得更多同情。

中國女星毛曉彤。（圖／翻攝自微博）

2023年《雲襄傳》播出後，陳曉與毛曉彤的關係便頻頻被討論，而同年年底，陳曉與陳妍希的婚姻也開始傳出裂痕。到了2025年2月，陳曉正式對外宣布離婚，網路上隨即將兩條時間線連結在一起，甚至有傳聞指陳曉在離婚前已分居，並出現「變心」跡象，使毛曉彤被部分網友揣測可能介入其中。

中國女星毛曉彤。（圖／翻攝自微博）

爭議聲浪在2025年1月再度升溫，當時毛曉彤分享《雲襄傳之將進酒》殺青照，貼文中不避諱公開多張陳曉在片場開懷大笑的畫面，兩人還一同趴在床上做出搞笑動作，看起來相當輕鬆愉快。然而，這段時間正值陳妍希父親過世不久，也讓相關畫面引發更大討論。

毛曉彤曾出面正面回應流言。（圖／翻攝自毛曉彤工作室微博）

面對外界揣測，陳曉與毛曉彤一開始皆未正面回應，直到半年後，網路上更進一步傳出兩人已「領證結婚」、毛曉彤被指是「雙陳婚變關鍵人物」，輿論再度炸鍋。對此，毛曉彤工作室於2025年8月正式發出聲明，以「假！未婚且單身！未在一起且從未在一起過！」等強烈措辭澄清傳聞，強調兩人從未交往，也未領證，並表示將保留追究造謠者法律責任的權利。

如今，隨著陳曉離婚後的動向持續受到關注，與毛曉彤相關的舊聞與新照再被翻出，討論聲量居高不下。儘管女方已多次澄清，網路仍不乏揣測聲音，有網友留言表示：「陳曉跟毛曉彤聊天嘻嘻哈哈的，眼裡又有光了。」也有人指出「感情的事當事人才知道」，但相關話題仍持續在網路發酵中。

更多三立新聞網報導

桂綸鎂崩潰爆哭！西島秀俊承接所有情緒 她親曝兩人感情：永遠能接住我

Jisoo生日豪氣寵粉！親陪103人「吃海底撈吃到飽」 再抽3C大禮送iPhone

74歲韓影帝離世！「電影人葬禮」最高規格 李政宰、鄭雨盛親自抬棺送行

米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天

