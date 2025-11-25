陳曉離婚9個月「雙頰凹陷」憔悴現身 認了暴瘦9公斤原因曝光！素顏呈現滄桑感

《大生意人》陳曉飾演「古平原」減重9公斤。愛爾達電視提供

陳曉與陳妍希今年2月宣布離婚，陳妍希恢單後被指越來越漂亮，陳曉近日出席新戲《大生意人》開播記者會，卻被發現憔悴許多，甚至暴瘦到雙頰凹陷，引發網友討論。

陳曉在《大生意人》中飾演「古平原」一角，相隔8年再次剃頭留辮挑戰「清朝裝扮（清裝造型）」，拍攝時天氣條件嚴峻，在零下20度中，他也堅持以素顏出鏡，展現書生「古平原」的滄桑感。他受訪時也透露，為了更貼近「古平原」這個角色，他提早兩個月學習算盤、研讀山西票號史料，還特意減重9公斤。

陳曉被指變憔悴。翻攝微博

陳曉展現細膩眼神戲！對戲新生代女神孫千擦CP感

陳曉在《大生意人》中展現細膩的眼神戲，完美演繹「古平原」從流放邊疆的文弱書生，到商界梟雄的蛻變，就如同他劇中那句台詞「做生意就是做戲，做戲就是做人，經商者小道謀生、大道謀國」。用商業手段挽救國家經濟命脈，逆襲成革新「商王」。

《大生意人》孫千飾演「常玉兒」。愛爾達電視提供

這也是陳曉第一次和新生代女神孫千合作，她在劇中打破傳統古裝女主角的刻板印象，飾演武力、智謀雙在線的鏢局千金「常玉兒」，男女主角在戲中的婚後戲份相當甜蜜，兩人擦出CP火花，為戲增添期待值。《大生意人》11月25日起MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。



