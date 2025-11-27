陳曉一看《大生意人》劇本「感受到召喚」：這是屬於我的角色

《大生意人》陳曉飾演一介書生「古平原」，被點名是男主角唯一人選。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

陳曉主演年末壓軸古裝大戲《大生意人》，台灣大哥大MyVideo跟播收視口碑雙收，堪稱年末最大驚喜黑馬！開播四集，陳曉飾演的一介讀書人「古平原」就上演讓觀眾心跳暴衝的「寧古塔逃出計」。劇情開場便是千人雪原對峙、冰河之上刀影劍光，古平原持令牌闖進修羅場，而後緊接倒敘他被追殺、被陷害、被迫逃亡的整套「極寒求生攻略」！

陳曉此次飾演的「古平原」是書生出身，卻被迫捲進流放、陰謀與商戰。他從溫文儒雅到冷靜果敢、從忍辱負重到背水一戰，人物弧光極大。陳曉透露：「第一次看到劇本就覺得這是屬於我的角色，是一種召喚。」

導演兼編劇的張挺也印證：「劇本完成時，我心裡只有陳曉這個名字，我甚至沒有找第二個人。」隨著角色歷經寧古塔、生死追殺、商道翻盤，陳曉更感慨：「古平原若沒有這些磨難，他以為自己只是讀書人。現在才知道，原來他的能力比他自己想像得更多。」角色的痛感、成長與覺醒，使「古平原」迅速成為今年最具討論度的男主之一。

