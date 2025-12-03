陳曉、陳妍希新劇檔期重疊！兩人角色「離婚、退婚」網呼：好巧合

陳曉與陳妍希離婚近一年後，兩人新戲同時上架，巧合的角色設定都與婚姻關係破裂有關。陳妍希在《狙擊蝴蝶》中飾演離婚女性，與小19歲的周柯宇演出甜蜜姐弟戀，現實中兩人年齡差距也達19歲，劇情圍繞她如何遇上並愛上來自山村傳統家庭的少年。而陳曉則在爆紅的《大生意人》中飾演一位從流放犯人逆轉成商人與領袖的角色，劇中因身分問題被退婚，此設定與兩人現實生活不謀而合。

陳妍希新戲《狙擊蝴蝶》大談姊弟戀。（圖／翻攝自電視劇《狙擊蝴蝶》官方微博。）

《狙擊蝴蝶》中，陳妍希與23歲的周柯宇上演甜蜜姐弟戀，改編自熱門姐弟戀小說。劇中對白充滿浪漫氛圍，讓觀眾看了甜到掉牙齒。這部戲講述陳妍希飾演的離婚女性如何被小她19歲的弟弟角色一步步攻陷心房，從互相救贖開始發展出感情。

值得注意的是，陳妍希在今年2月確實與陳曉離婚，而劇中的離婚女性角色設定恰巧與她現實生活相呼應。另一方面，陳曉的新劇《大生意人》開播後成為黑馬，迅速登上串流陸劇收視冠軍，並獲得「全員演技在線」的好評。陳曉在劇中飾演一位從種茶人開始，經歷流放犯人到成為商人，最終成為領袖與一國大將的角色，展現精彩的逆轉人生。

《大生意人》播出後收視口碑爆棚。（圖／翻攝自電視劇大生意人官方微博）

在《大生意人》中，陳曉的角色因為身分問題被退婚，這一設定與陳妍希新劇中的離婚角色形成有趣的對照。兩人新劇同時段播出，檔期重疊，讓這對前夫妻隔空對打收視率，為觀眾增添了更多觀劇看點。

