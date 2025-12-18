陳曉、陳妍希離婚10個月被挖分手真實原因 一個脾氣差、一個玩很嗨！2關鍵點撐不下去

陳曉（左）與陳妍希宣布離婚前就顯得貌合神離。翻攝微博

陳妍希與陳曉今年2月宣布離婚，經過10個月，兩人分手原因仍受到外界討論。中國媒體人在網路節目《彭友局》上討論此事，提到其中一人以「脾氣差」出名，根據談話中的內容推測，被指「脾氣非常倔」的是陳曉，而陳妍希也拿他沒辦法。

節目中爆料，陳曉曾在去機場的車上當眾發脾氣，一到機場就自己走人，手機也沒帶在身上，上飛機前「搞消失」，最後團隊只好自己上飛機，陳曉沒有上，直呼此事：「很離譜。」認為陳妍希要忍受陳曉的脾氣也很困難，媒體人嘆：「性格不合是第一個主要原因」。

廣告 廣告

陳曉離婚後被指變憔悴。翻攝微博

陳妍希想被當小公主 陳曉卻冷暴力相待

媒體人認為，第二個原因是陳妍希也仍想被當「小公主」，節目上提到她在台灣剛出道時「玩很open」，曾被吳君如點名現身一個玩很嗨的派對，但陳妍希剛出道時走清純路線，尷尬不敢承認。

此外，陳曉也曾被爆在劇組拍戲時，以「冷暴力」對待陳妍希，甚至把自己老婆「拉黑」，夫妻之間因此無法有效溝通，媒體人感嘆：「這樣肯定長久不了。」還有人直言，兩人一看就「不般配」。



回到原文

更多鏡報報導

陳曉離婚9個月「雙頰凹陷」憔悴現身 認了暴瘦9公斤原因曝光！素顏呈現滄桑感

范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光

陳都靈爆有替身 迪麗熱巴動作僵硬、容貌全變！也遭質疑是「克隆人」