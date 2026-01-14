陳柏同觀點》「護病比」逕付二讀修法 恐對全民醫療造成結構性衝擊

護理團體抗議現行三班護病比制度存在嚴重缺陷。（資料照片） 圖：翻拍自網路直播

[Newtalk新聞]

逕付二讀推動修法，引發醫界高度憂慮

針對近期《醫療法》修正案中，將「護病比」以法律明文方式入法一事，醫界表達高度且嚴正的關切。據了解，本次修法係由民眾黨立法院黨團提出，並以「逕付二讀」之快速程序推動。此一作法，無論在制度設計層面或立法程序正當性上，皆已對我國醫療體系穩定性投下重大陰影。

護病比屬系統性政策議題，非單一指標可解

護病比並非單一職類的權益議題，也非可透過簡化條文即能解決的行政指標，而是牽動醫療量能配置、人力供需結構、區域醫療落差、醫院層級分工、財務承載能力與照護品質平衡的高度複雜公共政策問題。任何草率或單一面向的制度設計，極可能導致連鎖性失衡，其後果最終將由全民共同承擔。

以法律預設決策結構，恐限縮多元專業參與

檢視民眾黨黨團所提《醫療法》第十二條、第百零二條及第百零二條之一修正草案，其中第十二條明定，中央主管機關於訂定醫療機構設置標準時，針對醫院急性一般病床之輪班護理人員比例，須設立諮詢委員會定期檢討，並以法律強制規定，護理相關專業團體代表人數不得少於全體委員二分之一。此一設計，已非單純的專業諮詢安排，而是以法律預先鎖定決策結構與席次比例，實質排除其他關鍵醫療專業與體系整體觀點的充分參與。

決策結構失衡，恐影響政策正當性與可行性

醫界對此深感憂慮。若在法律中直接指定特定專業團體須占委員會過半席次，恐使決策機制流於結構性偏重，難以完整反映醫療體系的多元樣貌與實務限制，不僅削弱政策討論的全面性，也將動搖決策正當性，進而影響政策落地執行的可行性與穩定性。此類制度設計，實有違成熟民主社會中，重大公共政策應透過開放、平衡、多元專業對話形成共識的基本原則。

重罰與停業機制，恐將風險轉嫁給病人

更值得警惕的是，草案同步增訂第一百零二條之一，對未符設置標準之醫療機構，課以高額罰鍰、連續處罰，甚至最重可處停業之行政處分。然而，在當前護理人力長期結構性不足、區域資源差異顯著的現實條件下，單以懲罰與停業作為政策工具，無異於將制度風險轉嫁給醫療現場與病人。一旦醫療機構被迫縮減服務、關床甚至停業，其直接後果，將是醫療可近性下降、急重症壅塞加劇，最終傷害的並非任何單一團體，而是整體社會。

醫界跨團體溝通立法院，籲審慎推動修法

基於上述重大疑慮，台灣醫院協會已整合台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、臺灣地區醫院協會及臺灣私立醫療機構協會等醫界代表，主動向立法院各黨團說明醫療現場實務狀況，並清楚表達對本次修法方向與程序的深切憂心。

廣告 廣告

114年12月30日，醫界代表拜會立法院各黨團進行意見交換。拜會國民黨立法院黨團書記長羅智強委員時，羅委員亦表示，將進一步了解修法內容，並強化黨內與跨黨團溝通，期盼在形成高度社會共識後，再行推動相關修法。隨後，醫界亦與民眾黨及民進黨黨團代表進行說明與交流，相關黨團皆表示將持續蒐集各界意見，作為後續研議參考。

修法仍快速推進，制度風險未解

然而，依115年1月9日立法院朝野黨團協商通知顯示，該修正草案仍排定於1月15日進行朝野協商。此一進程，顯示在制度影響尚未充分釐清、配套措施尚未完備前，修法仍可能持續快速推進，令人深感不安。

呼籲回歸理性程序，避免結構性傷害

「護病比」入法涉及的是國家醫療體系根本結構與全民照護安全，其影響絕非單一專業、單一產業或單一世代所能承擔。若制度設計與推動節奏稍有不慎，勢將引發醫療量能萎縮、照護品質受損，並最終演變為嚴重的公共健康風險。

身處民主法治社會，立法不應成為展現效率的競速，而應是追求審慎、理性與社會信任的過程。面對如此高度複雜且影響深遠的政策議題，實有必要暫緩快速程序，回歸充分討論與專業評估，確保制度設計的可行性與醫療體系的長期穩定，避免對全民健康照護造成難以回復的結構性傷害。

作者：陳柏同/財團法人厚生基金會執行長

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快閃訪美 黃國昌曝：1.25兆國防特別條例高比例非屬於對美軍購

轟藍白惡搞！公督盟揭總預算卡關五大惡果！籲韓國瑜「別裝忙裝睡」儘速召集協商