陳柏壽醉月咖啡館打造異國風情

一手打造醉月咖啡館的陳柏壽。（吳燈載攝）

十九世紀末巴黎街道上咖啡館是人文薈萃、精神自由、思想交流的重要場域，而臺灣咖啡館更是蓬勃發展成為重要的休閒與文化空間。位於三峽鳶山紅樓旁的「醉月咖啡館」，由第二代的歸國華僑陳柏壽在回台八年後創設以異國風情為格調的主題式咖啡館。

陳柏壽表示，五歲就隨父親前往巴拉圭及墨西哥等中南美洲發展，後在父親落葉歸根的念頭下，身為長子的他就隨父母回臺，一方面侍親，一方面開展新事業。他表示，他與妻子對餐飲服務業都頗感興趣，所以妻子就負責經營「鳶山紅樓」無菜單料理，並在父母的經驗指導下已具備相當的知名度與好評。至於他個人則鍾情於異國文化的設計與美食，或許是因從小在墨西哥長大，受中南美洲的風土民情及地方特色影響較深，在與家人商討後決定開間具有異國美食與設計元素，又內含中國文人風的咖啡館。

廣告 廣告

進入「醉月咖啡館」首先會被吧台五顏六色、融合東西方復古感的吊燈吸引，也會驚歎於具東方風格卻用色大膽明亮的櫃台設計，尤其吧台玻璃櫥窗中造型各異的咖啡杯更是吸睛。抬頭望去，天花板及雕窗以各種別緻的造型營造出超現實感，而錯落有致的桌椅也各有特色，讓遊客滿滿的異國體驗。陳柏壽說，父親對事認真，要求既然做就要做到最好，所以他用的食材是優質、新鮮的，墨西哥餐菜是正宗的，用餐環境是舒適而雅致的。

鳶山紅樓占地近萬坪，陳柏壽希望來遊玩的過客們都能擁有美好的回憶，不論是落羽松步道、花叢小徑，乃至於無菜單料理餐廳及異國咖啡館，他相信都能滿足來訪朋友的味蕾及享受愉悅的休閒時光。