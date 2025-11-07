陳柏惟又翻車！想嗆館長卻鬧笑話 徐巧芯：這人怎麼選上的？

館長陳之漢日前赴陸「幫賴清德尋根」，前立委陳柏惟對此痛批並舉例，若英國有「Michael宗祠」那以後Michael Jordan、Michael Jackson是不是都要回英國祭拜？這段舉例遭到全網嘲笑，因為Michael是名字，不是姓氏。國民黨立委徐巧芯更諷刺陳柏惟「這人怎麼選上的真讓人不明白」。

前立委陳柏惟。（圖／陳柏惟臉書）

陳柏惟日前在節目中痛批，用血緣來分國家是落後國家才會做的事。他舉例質疑，若英國設立一個「Michael宗祠」，那以後Michael Jordan、Michael Jackson是不是都要回英國祭拜？他反問「這像話嗎？」試圖以此諷刺館長陳之漢的尋根行程。然而這番言論卻因基本常識錯誤，反而讓自己成為眾人笑柄。

國民黨立委徐巧芯。（資料圖／中天新聞）

徐巧芯在Threads發文直指，「立院榮譽顧問」（就是當過立委然後被罷免讓人不要太丟臉的頭銜）批評館長到大陸尋根的理由根本站不住腳。她直接點出陳柏惟的錯誤：「可是柏惟，他們的姓氏分別是Jackson跟Jordan，不是Michael！」徐巧芯表示，這人怎麼選上的真的讓人不明白，但為什麼被罷免，倒是讓人很明白。

徐巧芯發文狠酸陳柏惟。（圖／擷取自徐巧芯Threads）

此事在網路上引發熱議，網友紛紛留言嘲諷。有網友表示「前無古人，後無來者，念3Q之智商，獨愴然而涕下」，也有人諷刺「林柏惟、黃柏惟、王柏惟、張柏惟…和陳柏惟都是同一祖先，謝謝，長知識了」。另有網友直呼「不行了，我真的笑到翻掉了」、「替顏寬恒不值，怎麼會輸這種人」。還有網友揶揄「別這樣人家今年本來期待有人來作伙，結果落空了，他心裡一定很寂寞」。

