陳柏惟嗆「認祖歸宗是落後國家行為」 被揭曾赴金門祭拜宗祠

對於館長陳之漢赴福建漳州拜訪賴氏家廟一事，前立委陳柏惟嗆，用姓氏溯源是野蠻人的行為、用血緣認祖歸宗是落後國家的行為，還舉例稱若英國弄一個Michael宗祠，那以後麥克喬丹(Michael Jordan)、麥克傑克森(Michael Jackson)要回英國祭拜，這像話嗎？此番言論不但被國民黨立委徐巧芯嘲笑，還被網友翻出，陳柏惟曾經於2019年10月赴金門的陳氏宗祠祭拜。

陳柏惟日前在《立院榮譽顧問》網路節目中表示，有人跑去中國找賴氏宗祠，因為祖先來自中國就說是中國人，因為祖先而決定國籍是野蠻時代的事情。例如三塊厝、五塊厝的地名就是有幾個姓氏的意思，所以用姓氏溯源是野蠻人的行為，用血緣認祖歸宗是落後國家的行為。

對於許多政治人物講「落葉歸根或落地生根」，陳柏惟直言，「落葉歸根的都是肥料，落地生根的都是希望跟種子，要落葉歸根的自己回去當肥料。」

陳柏惟更提到，如果英國弄一個Michael宗祠，那以後麥克喬丹(Michael Jordan)、麥克傑克森(Michael Jackson)要回英國祭拜？這像話嗎？

陳柏惟此番言論被國民黨立委徐巧芯笑稱「可是柏惟，他們的姓氏分別是Jackson跟Jordan，不是Michael！」徐巧芯好奇，這種沒有專業、只會鬧笑話的人，當時是怎麼當上立委的？

徐巧芯笑稱，如果Michael Jordan和Michael Jackson看到這番言論的話，可能跟陳柏惟說「3Q，謝啦！」陳柏惟可能以為所有的Michael們都要一起去拜「Michael宗祠」？陳柏惟是姓「柏惟」嗎？所有叫「柏惟」的人跟陳柏惟都同宗？這是什麼「柏惟大宇宙」？

網友也翻出，陳柏惟於2019年10月16日在臉書發文指出，他當天從台中清泉崗機場出發去金門，因為他的家族源自於澎湖二崁，陳氏祖先曾抱了祖宗牌位過來，所以特別安排去陳氏宗祠祭拜。

陳柏惟當時拿香祭拜祖先時，宗族長輩向祖先表示，「子孫陳柏惟這次在台中要參選台灣立法委員選舉，保佑他順利高票當選。」

