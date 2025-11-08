陳柏惟嗆「認祖歸宗」 7年前影片自打臉

▲前立委陳柏惟痛批，用血緣認祖歸宗是落後國家的行為，不過遭揪出，2019年他參選立委時，也曾到金門陳氏宗祠祭拜。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 網紅「館長」陳之漢日前到中國直播旅遊，喊話要幫總統賴清德尋根，跑到福建的賴氏家廟，前立委陳柏惟痛批，用血緣認祖歸宗是落後國家的行為，還說若英國弄一個「Michael宗祠」，那以後Michael Jordan、Michael Jackson就都要回英國祭拜嗎？不過陳柏惟的邏輯遭藍營酸爆，並被揪出，2019年他參選立委時，也曾到金門陳氏宗祠祭拜。

陳柏惟於2019年10月16日他從台中清泉崗機場出發到金門，他自述，因家族源自於澎湖二崁，陳氏祖先曾抱了祖宗牌位過來，所以特別安排去陳氏宗祠祭拜。陳柏惟當時拿香祭拜祖先時，宗族長輩向祖先表示，「子孫陳柏惟這次在台中要參選台灣立法委員選舉，保佑他順利高票當選。」

